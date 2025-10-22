Boca-River: cómo está el historial reciente del Superclásico y quién lleva ventaja

Los clásicos rivales vuelven a verse las caras en la Bombonera: estadísticas y la expectativa por un nuevo capítulo del clásico más grande.

Todo indicaría que el Superclásico se llevará a cabo el próximo domingo 9 de noviembre, en la Bombonera.

El Superclásico argentino está a la vuelta de la esquina y, como siempre, promete detener el país. Boca y River volverán a enfrentarse en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 , en lo que será una nueva edición del duelo más caliente del fútbol local. Más allá del presente de ambos equipos, las estadísticas recientes ofrecen un panorama interesante y, como suele pasar, dejan margen para cualquier resultado.

Mientras los hinchas de uno y otro lado ajustan cábalas y repasan viejos triunfos, los números de los últimos cruces muestran una leve tendencia, pero sin dominio claro. Boca fue más fuerte en casa, aunque River viene de ganar el último Superclásico disputado en el Monumental. Todo parece indicar que este encuentro no solo pondrá en juego tres puntos, sino también una cuestión de orgullo y confianza de cara al tramo final del torneo.

En un contexto donde cada detalle pesa, desde el horario hasta el árbitro designado, el partido ya comenzó a jugarse en la previa. La Bombonera se prepara para recibir a más de 50 mil hinchas xeneizes, mientras el resto del país volverá a quedar paralizado ante otro Boca-River que, gane quien gane, dejará tela para cortar .

Aunque la Liga Profesional de Fútbol todavía no lo confirmó de manera oficial, todo indica que el Superclásico se jugaría el domingo 9 de noviembre desde las 16 horas , en el estadio Alberto J. Armando. Será el duelo número 266 entre ambas instituciones en competencias oficiales.

La organización del torneo comunicará el horario de forma definitiva en los próximos días, aunque ya se trabaja en la logística de seguridad y en los operativos habituales para este tipo de encuentros. Todo apunta a que será una tarde de calor, tribunas colmadas y una Bombonera que promete ser una olla a presión.

Historial de Boca-River en la Bombonera

A lo largo de la historia, el clásico en la Bombonera suele inclinarse del lado azul y oro. En el estadio de Brandsen 805, Boca ganó 52 veces, River lo hizo en 20 oportunidades y hubo 33 empates. Los últimos años mostraron cierta paridad, con triunfos repartidos y partidos que se definieron por detalles mínimos, penales o fallos arbitrales discutidos.

Entre los recuerdos más recientes, figura el 1-0 de Boca en 2023 con gol de Darío Benedetto, y el empate 1-1 de 2024, cuando Miguel Merentiel igualó tras un tanto de Pablo Solari. Esa mezcla de historia, mística y presión hace que cada Superclásico en la Bombonera tenga un guion distinto, imposible de prever.

Boca-River-superclasico.jpeg

¿Quién ganó el último Superclásico?

El último enfrentamiento fue en el Monumental, por el Torneo Apertura 2025, donde River se impuso 2-1, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para Boca. Aquel resultado dejó un sabor amargo en la Ribera y reforzó la confianza del equipo de Núñez, que llegaba cuestionado en aquel entonces.

De cara a este nuevo duelo, los dos llegan con un presente irregular. Boca busca volver a los primeros puestos del Clausura, bajo la conducción de Claudio Úbeda, mientras River busca continuar con la racha ganadora, tras una seguidilla de partidos sin ganar. Nada nuevo: cada Superclásico llega con sus propias urgencias y promesas.

Posibles árbitros para el Superclásico 2025

El nombre del árbitro todavía no se oficializó, pero hay tres candidatos firmes: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello. Según trascendió desde la Liga Profesional, Ramírez lleva la delantera para ser el juez principal.

Pero quien dirija, deberá no sólo soportar la presión del partido más apasionante del país, sino también afrontar las quejas que vienen haciendo diferentes protagonistas sobre las fallas arbitrales, que han perjudicado a ambos en los últimos enfrentamientos.