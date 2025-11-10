La presencia estelar de Dua Lipa en el Superclásico y la foto que se sacó con Riquelme







La cantante dio la nota al estar presente en la Bombonera para observar el Superclásico. Además, se encontró con el presidente de Boca y se sacó una foto.

La presencia estelar de Dua Lipa en el Superclásico y la foto que se sacó con Riquelme

Una de las grandes novedades del Superclásico del domingo, que terminó en victoria para Boca por 2-0, fue la presencia de la cantante Dua Lipa.

La artista británica aprovechó su visita al país, donde dio dos recitales en el estadio de River, para ir a la Bombonera a ver el partido más importante del fútbol argentino.

La morocha fue captada al ingresar a la cancha y luego por las cámaras en uno de los palcos del Estadio Alberto J. Armando, con la camiseta de la Selección argentina, acompañada por su gente.

Además, Riquelme tuvo un cálido encuentro con la artista británica Dua Lipa luego de que fuera invitada a ver por primera vez un Superclásico. El presidente le obsequió camisetas tanto a la cantante como a su familia.

La foto de Dua Lipa con Riquelme Unas horas después de la victoria de Boca en La Bombonera, el club compartió la foto de la estrella británica junto a Juan Román Riquelme.

image Luego, en los segundos finales del encuentro, Riquelme vivió la victoria con una particular tranquilidad que distó de la euforia de los 50 mil hinchas de Boca que festejaron el triunfo contra River por el Torneo Clausura. El historial de Riquelme contra River como dirigente El partido de hoy fue el 14° Superclásico desde que Juan Román Riquelme se metió en la política del "Xeneize". El historial se reparte en 5 triunfos para River, 4 para Boca y 5 empates restantes.