Bitcoin repunta hasta u$s105.000 y proyecta un futuro alcista con el fin del shutdown en EEUU

La principal criptomoneda se vio favorecida por un principio de acuerdo en el Senado estadounidense.

Cómo operan hoy las principales criptodivisas. Depositphotos

El mercado de criptomonedas atraviesa una tendencia alcista durante la primera jornada de la semana. Bitcoin (BTC) se recupera 1.8% hasta los u$s104.870, según Binance. Se trata de un valor positivo en comparación a la semana pasada, en la que por momentos perforó los u$s100.000. Por su parte, Ethereum (ETH) sube 0,9% hasta los u$s3.541.

En lo que respecta a las altcoins, también anotan mayoría de ganancias. La que lidera es XRP, con un aumento del 9,3%, —su crecimiento se debe al optimismo sobre la recaudación de u$s500 millones en financiación por parte de Ripple Labs, emisor de XRP, con una valoración de u$s40.000 millones— y la siguen Solana (SOL) con 3,2%, Cardano (ADA) con 2,3% y Dogecoin (DOGE) con 1,2%.

Embed Expectativas sobre el fin del cierre del Gobierno El "shutdown" más largo de la historia de Estados Unidos dio el primer paso para llegar a su fin, luego de que un bloque de ocho demócratas moderados del Senado aceptaran un acuerdo para financiar el gobierno hasta el 30 de enero de 2026.

La Cámara Alta aprobó el pasado domingo por 60 votos a 40 avanzar con el proyecto de ley presupuestario que permitiría reabrir el Gobierno y, a cambio, debatir sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La oposición busca, con un ligero viento a favor, que el Partido Republicano atienda ciertas demandas, como revertir los despidos masivos de empleados federales, para llegar a un acuerdo.

Luego de 40 días, se espera que la reapertura pueda ayudar a recuperar la confianza en la principal economía del mundo. De esta forma, significa que BTC dejaría de sufrir por uno de los factores que determinaron el peor octubre de su historia y una tendencia bajista.

