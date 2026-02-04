Gaël Monfils se bajó del Argentina Open por un virus estomacal y profundizó las ausencias en el torneo

El jugador de 39 años explicó en redes sociales que necesita más tiempo de recuperación y no estará en el certamen que se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis.

El francés explicó en redes sociales que un virus estomacal le impide competir en el torneo de Buenos Aires.

El Argentina Open 2026 sumó una nueva baja de peso en la previa de su inicio. El francés Gaël Monfils confirmó que no participará del certamen que se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club , luego de sufrir un virus estomacal que le impide competir en condiciones.

El actual 165° del ranking ATP , pero con un largo recorrido en el circuito -llegó a ocupar el sexto puesto del mundo -, dio a conocer la noticia a través de un video publicado en redes sociales, en el que explicó que su estado de salud lo obligó a desistir del viaje a la Argentina. “Hola chicos, lo siento mucho, tengo que anunciar que no puedo jugar en Buenos Aires este año. Volví a casa después de Australia y me enfermé. Como pueden escuchar y ver, estoy muy mal”, expresó.

Monfils detalló además que la recomendación médica fue clave para tomar la decisión. “Mi médico me dijo que necesito más semanas para recuperarme”, señaló el ex número seis del mundo, que era una de las atracciones del torneo por su experiencia y carisma dentro del circuito.

La ausencia del francés representa un golpe para el certamen porteño, que esperaba contar con el jugador de 39 años como una de las figuras internacionales de la edición 2026. Ante este escenario, el foco del público local se trasladará aún más hacia los representantes argentinos Francisco Cerúndolo , Sebastián Báez y Tomás Etcheverry , quienes encabezan la delegación nacional.

Producto a un virus estomacal, Gaël Monfils no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open. Estamos muy tristes de no poder tenerte en Buenos Aires este año. Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte pronto de visita en nuestro torneo. pic.twitter.com/xAVnBVCV3l

El torneo, que se desarrollará entre el 7 y el 15 de febrero , mantiene de todos modos una grilla internacional competitiva, con la presencia de jugadores como los italianos Luciano Darderi y Matteo Berrettini , entre otros nombres destacados del circuito.

Se suma a otra baja sensible: Lorenzo Musetti tampoco estará en Buenos Aires

La confirmación de Monfils llegó apenas días después de que el torneo anunciara la baja de su principal figura, el italiano Lorenzo Musetti, número cinco del ranking mundial, quien se retiró por lesión.

Musetti sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho durante el Abierto de Australia, lo que lo obligó a abandonar su partido de cuartos de final ante Novak Djokovic. Tras los estudios médicos, el propio jugador confirmó que no llegaría en condiciones al certamen argentino.

“Lorenzo Musetti anunció que no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open debido a una lesión. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos volver a verlo muy pronto en Buenos Aires”, informó la organización a través de sus redes sociales.

El tenista italiano también se dirigió a los fanáticos con un mensaje en video. “Es posible que hayan visto la lesión en el Abierto de Australia. Me sometí a exámenes específicos y lamentablemente los resultados no son buenos. Decidí tomarme un tiempo para recuperarme bien”, explicó. “Es muy triste decirlo, pero no participaré del torneo de Buenos Aires”, agregó.

Con la salida de Musetti y Monfils, el cuadro del Argentina Open quedó reconfigurado y Francisco Cerúndolo aparece ahora como el máximo favorito al título, en un torneo que, pese a las bajas, buscará sostener su nivel competitivo y su histórico atractivo para el público local.