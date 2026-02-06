El Challenger de Rosario vivió una jornada atípica y lamentable. El español Nikolás Sánchez Izquierdo denunció haber recibido amenazas de apostadores para que pierda. Terminó jugando a puertas cerradas y se retiró escoltado.

Escándalo en el Challenger de Rosario: un tenista recibió amenazas de un apostador para que pierda

El tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo (279º) denunció haber recibido amenazas para dejarse perder en su partido por la segunda ronda del Challenger 125 de Rosario .

El jugador de 26 años terminó jugando su partido 1:55 horas más tarde de lo previsto, a puertas cerradas y con presencia policial.

En ese contexto, cayó en sets corridos con el argentino Valerio Aboian y, luego de la derrota, no participó del certamen de dobles, para volver rápidamente a su país.

Las amenazas fueron realizadas por un apostador, que amenazó a él y a su familia en caso de que no perdiera su partido ante Aboian. Así, el español advirtió a las autoridades y se puso en marcha el protocolo habitual en este tipo de casos.

Para el mismo, su partido comenzó casi dos horas después del horario pactado, en situación que llamó la atención de los espectadores, que todavía no sabían qué había pasado.

Además, se solicito la retirada del público que se encontraba presente en la única tribuna de la cancha 1 para que el partido se pueda disputar a puertas cerradas, con amplia presencia policial.

Después de caer en su partido de segunda ronda, por 7-5 y 6-4 ante un argentino que se encuentra en una gran semana, el español abandonó inmediatamente el club, dejando de lado su participación en el certamen de dobles.

Así, Sánchez Izquierdo emprendió rápidamente su vuelta al país, dejando la investigación en manos de la Justicia y las autoridades del torneo.