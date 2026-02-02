El Argentina Open confirmó la baja de su principal figura por lesión + Seguir en









El principal abierto de tenis del país sufrió la baja de su máxima figura. Conocé los detalles.

El Argentina Open confirmó la baja de su principal figura por lesión

Malas noticias para el Argentina Open. El torneo ATP que se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis, entre el 9 y el 15 de febrero, sufrió la baja de Lorenzo Musetti, número 5 del ranking mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El italiano sufrió una lesión en el Abierto de Australia y confirmó que no se presentará en el certamen en el que arrancaba como máximo favorito al título.

“Lorenzo Musetti anunció que no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open debido a una lesión. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos volver a verlo muy pronto en Buenos Aires", explicó la organización del torneo en sus redes sociales.

En tanto que Musetti, figura del circuito ATP, grabó un video para los fanáticos. “Es posible que hayan visto la lesión en el Abierto de Australia. Me sometí a exámenes específicos y lamentablemente los resultados no son buenos. Decidí tomarme un tiempo para recuperarme bien”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iebmasargopen/status/2018007483084661146&partner=&hide_thread=false Lorenzo Musetti anunció que no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open debido a una lesión.

Le deseamos una pronta recuperación y esperamos volver a verlo muy pronto en Buenos Aires. pic.twitter.com/nL7hi26Qvh — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 1, 2026 “Es muy triste decirlo, pero no participaré del torneo de Buenos Aires. Les deseo toda la suerte y el éxito a los jugadores y a la organización, un cariño especial para los fanáticos argentinos. Con suerte tengamos una nueva oportunidad el año que viene”, finalizó.

Tras la baja de Musetti, el argentino Francisco Cerúndolo (20°) arranca como el máximo favorito al título en el certamen de Buenos Aires.