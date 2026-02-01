Las hazañas conquistadas por Carlos Alcaraz tras ganar el Abierto de Australia

El murciano, con apenas 22 años y 272 días se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam. Además embolsó u$s4.150.000, lo que lo ubicó como el quinto jugador con mayor premio en metálico en la historia del ATP Tour.

Carlos Alcaraz abraza al único trofeo de Grand Slam que le faltaba y que conquistó al vencer a Novak Djokovic: el Open de Australia. Es el tenista más jóven en conquistar los cuatro grandes.

Carlos Alcaraz desplegó durante dos semanas un altísimo nivel de juego en el Rod Laver Arena, en Melbourne Park. Fueron 20 horas a puro tenis, tolerando las inclemencias de un insoportable calor oceánico y dejando en el camino a cuanto rival se le cruzara.

Sin embargo, todo ese esfuerzo le dio sus réditos al murciano de El Palmar que, no sólo conquistó la gloria en la edición 2026 del Abierto de Australia al derrotar al serbio Novak Djokovik por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 , sino que con 22 años y 272 días completó el mapa más exclusivo del deporte ganando los cuatro torneos de Grand Slam y convirtiéndose en el tenista más joven de todos los tiempos en lograrlo.

Para levantar el trofeo, el español tuvo que superar los desafíos propuestos por Adam Walton (6-3, 7-6, 6-2), Yannick Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2), Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1), Tommy Paul (7-6, 6-4, 7-5), Alex de Miñaur (7-5, 6-2, 6-1), Alexander Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) y el mencionado Novak Djokovic.

Sin embargo, el reconocimiento no es solo deportivo sino también económico, pues embolsó u$s 4.150.000 por ganar el Open. El español ya se consagró campeón en siete Grand Salm: dos veces en el US Open (2022 y 2025), otras dos en Wimbledon (2023 y 2024), dos más en Roland Garros (2024 y 2025) y una en el Open de Australia.

Melbourne era el único que le faltaba hasta este 1 de febrero de 2026, inscribiendo su nombre en la historia grande del tenis y convirtiéndolo en el segundo español en levantar la Norman Boorker Challenge Cup, que se entrega desde 1934 al ganador del Open australiano.

Solo ha necesitado cinco participaciones y una final para proclamarse campeón en Melbourne, las mismas que Roger Federer (2004), Rafael Nadal (2009) y Jannik Sinner (2024), aunque lo ha hecho antes en términos biológicos.

Nadal conquistó su primer Abierto de Australia con 22 años, pero Alcaraz ha cerrado el círculo del Grand Slam con 22 años y 272 días, mientras que el balear completó los cuatro grandes con 24 años y 102 días, tras ganar el US Open de 2010, cuando ya sumaba once títulos mayores.

Con este triunfo, Alcaraz se convierte en el noveno tenista masculino de la historia en ganar los cuatro Grand Slam en individuales, tras Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Ocho nombres legendarios en casi un siglo de tenis profesional, al que se le agrega ahora un noveno y precoz campeón español.

La dimensión del logro se refuerza con otros registros que explican la magnitud del momento el murciano. Alcaraz ya es el tenista más joven de la historia en alcanzar la final de los cuatro Grand Slam, superando a Jim Courier, y el tercer jugador más joven de todos los tiempos en disputar ocho finales de Grand Slam, solo por detrás de Björn Borg y Rafael Nadal.

Además, Acaraz lleva cuatro finales consecutivas de Grand Slam, una racha iniciada en Roland Garros 2025 y todavía abierta en el Open de Australia 2026. Solo seis jugadores habían logrado algo similar en la Era Abierta: Roger Federer, Nonak Djokovic, Rafael Nadal, Andre Agassi, Rod Laver y, más recientemente, Jannik Sinner.

Las estadísticas se completan con 91 victorias en Grand Slam antes de cumplir los 23 años, superando a Rafael Nadal como el segundo jugador de la historia con más triunfos a esa edad y empatando con Boris Becker. En pista dura, suma 42 victorias en grandes, igualando con otra leyenda como Pete Sampras.

Carlos Alcaraz, entre los cinco que más dinero ganaron

Más allá de los triunfos y logros deportivos, Carlos Alcaraz recibió una multimillonaria cifra de dinero por ganar el Abierto de Australia.

Para esta edición, el primer Grand Slam de la temporada había establecido un nuevo récord con una bolsa de premios sin precedentes de u$s111.500.000, lo que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior y la mayor cantidad en la historia del torneo.

Alcaraz, que además se marcha de Melbourne habiendo atrapado el histórico Career Gran Slam, se llevó la multimillonaria cifra de 4.150.000 de dólares. Un número 19% más alto en comparación con la edición pasada.

Las ganancias de Alcaraz se dispararon tras una gran temporada 2025, con un récord de 71 victorias y tan solo 9 derrotas, que lo catapultó como número uno del mundo.

Los títulos conquistados el año pasado lo llevaron al murciano a recaudar u$s18.803.427 en premios oficiales y con los u$s4.150.000 que embolsó en Australia, elevó su patrimonio total en su crrera a u$s 61.630.695.

Estas cifras no incluyen el dinero que Alcaraz ha ganado por jugar eventos de exhibición, como el Six Kings Slam en Arabia Saudita.

Sorprendentemente, Alcaraz ya es el quinto tenista con mayor premio en metálico en la historia del ATP Tour, detrás de los Cuatro Grandes: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray.

Además de sus considerables ingresos en la cancha, Alcaraz también obtiene importantes ingresos gracias a su cartera de acuerdos de patrocinio. Entre sus patrocinadores se encuentran Nike, Babolat, Rolex, Calvin Klein, Louis Vuitton, BMW y Evian.

En agosto 2025, la revista estadounidense Forbes publicó su lista anual de ricos y estimó que Carlos Alcaraz ganó u$s48.300.000 entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, de los cuales unos u$s35.000.000 provenían de patrocinios y honorarios por apariciones. Esto convirtió a Alcaraz en el tenista mejor pagado durante este período.

Como en todos los deportes, el tenis es reacio a récords definitivos. Sin embargo, la proeza de Carlos Alcaraz es poco habitual al llegar tan lejos en tan poco tiempo y marca una frontera a superar para la era contemporánea del tenis masculino.