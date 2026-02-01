El intercambio que enloqueció a Melbourne: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic jugaron el "punto del torneo" + Seguir en









En el tercer set de la final del Australian Open, el español y el serbio protagonizaron una jugada memorable que levantó al público del Rod Laver Arena y marcó el pulso del partido.

Alcaraz y Djokovic protagonizaron un duelo de película

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026 dejó mucho más que un nuevo campeón. En medio de una definición de altísimo nivel, ambos regalaron una secuencia que rápidamente fue bautizada por la transmisión internacional como “el punto del campeonato”, uno de los momentos más impactantes del primer Grand Slam de la temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras un arranque favorable para el serbio, que se quedó con el primer set por 6-2, el español reaccionó con autoridad en el segundo parcial, imponiéndose por el mismo marcador. Con el encuentro igualado, el tercer set elevó aún más la intensidad y el espectáculo.

Un punto que quedará en la historia entre Djokovic y Alcaraz En el cuarto game de ese tercer capítulo, Alcaraz tomó la iniciativa desde el saque y comenzó a desplegar su potencia habitual. Djokovic, exigido al máximo, respondió con defensas milimétricas, recorriendo cada rincón de la cancha e incluso devolviendo una pelota por fuera de la red. Sin embargo, el último impacto del murciano fue imposible de contener. El estadio explotó y el español celebró llevándose la mano a la oreja, absorbiendo una ovación que resumía el asombro general.

djokovic La escena se convirtió de inmediato en uno de los puntos más comentados del torneo, mientras el serbio permanecía inmóvil, procesando una acción que reflejó la jerarquía del partido.

No fue la única joya del set. En el primer game, Djokovic intentó sorprender con una dejada tras la devolución de Alcaraz, pero el español llegó a tiempo y respondió con una espectacular Gran Willy. El serbio, bien posicionado, cerró el punto con un tiro cruzado que desató un aplauso cerrado del público australiano.

Finalmente, Carlos Alcaraz se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, conquistando por primera vez el Abierto de Australia y alcanzando su séptimo título de Grand Slam, en una final que quedará grabada por su nivel técnico y emocional.