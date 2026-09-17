El corredor bonaerense Nicolás Varrone abandonó la escudería Van Amersfoort Racing, en la cual venía compitiendo en Fórmula 2, a tres fechas del final de la competencia.

Sorpresa en la Fórmula 2: Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing antes del final del campeonato

El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 de 2026, luego de una temporada que definió como intensa.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing” , expresó Varrone en un comunicado a través de sus redes sociales.

El corredor albiceleste reconoció que no fue una decisión sencilla, pero aseguró que junto a su equipo consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. Además, agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro” , expresó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

En su despedida, Varrone también destacó especialmente a quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.

El piloto todavía no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder brindar novedades próximamente sobre el futuro de su carrera.

El accidente que sufrió en el Gran Premio de España

Este viernes, Varrone había sufrido un duro accidente en la qualy del Circuito de Madring. En un video que trascendió en redes sociales se ve el momento en el que el piloto sale del túnel y pierde el control de su monoplaza, impactando de lleno contra el muro.

ACCIDENTE DE NICO VARRONE EN LA QUALY



El piloto argentino se fue contra el muro y provocó la bandera roja.



Mirá la #Formula2 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yKUoAMZV03 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 11, 2026

El argentino, que había sido el segundo más rápido en la práctica anterior, salió del vehículo por sus propios medios, aunque ya no pudo continuar con la actividad. En tanto, el incidente obligó a detener la sesión durante varios minutos por la bandera roja.

En el palmarés del bonaerense figuran un campeonato mundial del World Endurance Championship (WEC) en la categoría GTE Am, dos victorias de las 24 Horas de Le Mans y un triunfo en las 1000 Millas de Sebring, entre otros.