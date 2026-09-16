Era una de las mayores promesas del fútbol inglés, está sin club y lo arrestaron por consumir gas de la risa

Se trata de Raheem Sterling, quien hace unos años brillaba en el Manchester City de Pep Guardiola y su vida dio un giro de 360 grados por culpa de sus actitudes.

Raheem Sterling, la expromesa del Manchester City, fue detenido por consumir drogas y su futuro futbolístico está en vilo.

Durante la tarde del martes Raheem Sterling , exjugador del Manchester City y Arsenal, se declaró culpable de conducción temeraria mientras consumía óxido nitroso (también conocido como el gas de la risa ). El caso se abrió el pasado 28 de mayo cuando lo frenaron unos policías por manejar de manera imprudente en la autopista y sacaron a la luz los videos de prueba .

En la cámara corporal de la policía se puede observar al jugador dentro de su Lamborghini y los testigos aseguraron que manejó más de una hora bajo el efecto de la droga . Además, posterior a la advertencia de las autoridades, Sterling chocó su auto de £270.000 .

Según lo que resolvió el tribunal de magistrados de Basingstoke, el jugador fue inhabilitado para conducir y está en libertad bajo fianza hasta el próximo 25 de noviembre, día en el que terminarán de dictar su sentencia o si tiene que ser remitido a un tribunal superior.

Según la constitución inglesa, Sterling podría ser sometido a, como máximo, dos años en la cárcel . Aún así, desde su tierra natal estiman que le proporcionarán de 12 a 18 meses de sentencia , si es que no ocurren circunstancias atenuantes que pongan al caso en suspenso.

Además de los videos que tenían los agentes gracias a las cámaras equipadas dentro de sus chalecos, pudieron recibir varios videos de testigos anónimos que vieron al Lamborghini de Sterling zigzaguear por la carretera , poniendo en riesgo a los conductores que circulaban a su lado.

El auto de Sterling tras ser detenido por la policía. The Sun

De todos modos, el inglés no frenó en ningún momento y las consecuencias mayores terminaron llegando: se desvió en una calzada, las cuatro ruedas reventaron y el chasis quedó muy dañado.

Además, en el video de la policía también se lo vio a Sterling en el asiento de copiloto, intentando ocultar cosas en la parte trasera de su auto. Si bien no encontraron ninguna muestra de cocaína o marihuana, el jugador se negó a realizarse un test de sangre en ese momento. Gracias a una declaración de un testigo que aseguró que el extremo inglés estaba inhalando aire de un globo mientras manejaba, pudieron llegar a la conclusión de que estaba consumiendo óxido nitroso.

Las pruebas negativas que tiene en contra Sterling

Simon Jones, fiscal del caso, confesó varios detalles en la investigación. “Durante el proceso, reveló al personal que tenía un problema con el óxido nitroso”. También contó que el jugador fue sometido a unas pruebas de deterioro cognitivo y no las superó. No pudo caminar en línea recta sin tambalearse y colocar la punta del dedo en la punta de la nariz.

Sterling y un futuro en incógnita. Cadena SER

En relación con el comportamiento, Jones agregó: “Se mostró callado, retraído y letárgico, y muy inquieto. Tenía los párpados caídos, lo que indica fatiga o efectos de las drogas. Dijo que sentía mucho frío, a pesar de que estábamos en plena ola de calor con temperaturas de 33 grados”, aseguró en diálogo con The Guardian.

La vida de Sterling como futbolista

El mejor momento de su carrera fue en el Manchester City, bajo las órdenes de Pep Guardiola, en donde ganó 10 títulos. Además, en 2014 ganó el Golden Boy, premio que se le otorga a la promesa más destacada del último año en todo el mundo, y fue galardonado como el mejor futbolista de los Citizens en la temporada 2019.

Sterling, de ser el Golden Boy a estar detenido.

En este último tiempo, su carrera fue cuesta abajo de una manera exponencial. Se fue del City al Chelsea a mediados de 2022, dos años después se fue a préstamo al máximo rival, el Arsenal, no fue tenido en cuenta y su carrera se estancó. Finalmente, a principios de este año se marchó libre al Feyenoord de Países Bajos, tan solo pudo jugar 8 partidos y quedó libre hace dos meses, tiempo en el que aún no pudo conseguir nuevo club, con pocas posibilidades de volver a la élite por sus problemas de adicción.