Cómo le fue a España en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en la final

El conjunto europeo se medirá con Argentina el 19 de julio en el Nueva York Nueva Jersey Stadium para definir al ganador de la Copa del Mundo.

Argentina se enfrentará con España el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la final del Mundial 2026 .

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La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar 2-1 a Inglaterra , mientras que el conjunto europeo avanzó tras vencer a Francia por 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro .

España comenzó su participación en el Mundial 2026 dentro del Grupo H. El debut fue ante Cabo Verde , en un partido cerrado que terminó igualado 0-0 .

La Roja tuvo la posesión de la pelota durante gran parte del encuentro, pero no logró encontrar espacios para romper la defensa rival y debió conformarse con sumar un punto en su estreno.

En la segunda jornada llegó la primera victoria: derrotó 4-0 a Arabia Saudita . La diferencia quedó marcada en la primera mitad, cuando logró irse al descanso con una ventaja de tres tantos. Lamine Yamal al minuto 10, que anotó su primer gol en una Copa del Mundo, y un doblete de Mikel Oyarzaba .

En el complemento amplió la diferencia con uno en contra de Hassan Al-Tambakti.

El último encuentro fue contra Uruguay en el Estadio Guadalajara. Los europeos ganaron 1-0 en un encuentro equilibrado y aseguró el primer puesto con siete puntos. El único gol llegó en el primer tiempo con Álex Baena y le permitió cerrar la primera etapa sin recibir goles en contra.

Ya en los 16avos de final, enfrentó a Austria y consiguió un triunfo por 3-0 con tantos de Pedro Porro y, nuevamente, un doblete de Mikel Oyarzabal.

En la siguiente ronda tuvo uno de los desafíos más exigentes del torneo ante Portugal. El encuentro fue muy disputado y se mantuvo igualado durante gran parte del tiempo reglamentario. A los 90 + 1, Mikel Merino encontró el gol del triunfo.

En los cuartos de final llegó otro duelo de alto nivel frente a Bélgica. El equipo dirigido por Luis de la Fuente comenzó ganando con Fabián Ruiz, pero el conjunto belga logró reaccionar y empatar con un cabezazo de Charles De Ketelaere.

Sin embargo, el seleccionado español volvió a ponerse en ventaja y terminó imponiéndose 2-1 con tanto de Mikel Merino a los 88 minutos para conseguir la clasificación a semifinales.

El pase de España a la final contra Francia

España consiguió el pase a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en las semifinales disputadas en Dallas. El conjunto europeo volvió a mostrar una versión sólida y aprovechó sus oportunidades para eliminar a uno de los candidatos al título.

El partido comenzó con mucha intensidad, con ambos equipos intentando imponerse. Les Bleus buscó presionar y generar peligro con sus futbolistas ofensivos, pero La Roja logró controlar los ataques rivales.

El primer gol llegó en la primera mitad con tanto de Mikel Oyarzabal. A partir de ese momento, el seleccionado español manejó los tiempos del partido y obligó al rival a adelantarse en busca del empate.

En el complemento, Francia intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero el conjunto de Luis de la Fuente volvió a golpear y marcó el 2-0 definitivo con Pedro Porro para sentenciar la clasificación.

Argentina contra España por la final del Mundial 2026: día, hora y sede

Argentina se enfrentará con España el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 (hora Argentina) en el Nueva York Nueva Jersey Stadium por la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras derrotar a Inglaterra 2-1 en un partido que se resolvió en los minutos finales gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Del otro lado aparece La Roja, que alcanzó la última instancia por primera vez desde Sudáfrica 2010. En las semifinales, se encontró con Francia, a quien venció 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.