Madonna compartió una historia con un video de la Selección argentina y una de sus últimas canciones

La artista estadounidense formará parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 junto a Shakira, Justin Bieber y BTS.

Madonna sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video en el que aparecen imágenes de la Selección argentina bailando al ritmo de "Danceteria" , una de sus últimas canciones.

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En las imágenes aparecen Lionel Messi , Emiliano "Dibu" Martínez, Lionel Scaloni , Claudio "Chiqui" Tapia y distintos futbolistas del plantel disfrutando del tema en una celebración recreada con Inteligencia Artificial (IA) como si fuera una fiesta.

La publicación fue realizada en la previa de la final del Mundial 2026 frente a España, donde la artista estadounidense será una de las grandes protagonistas del show de medio tiempo .

El video muestra a los jugadores de la Selección como protagonistas de una versión editada del videoclip de "Danceteria" , una de las canciones del nuevo proyecto de Madonna. El montaje fue realizado con IA por el usuario @nosoytutanka y se volvió viral hasta llegar a la propia artista, que decidió compartirlo en sus historias de Instagram .

En el contenido, aparece el plantel integrado dentro de la estética del corto que acompaña al disco "Confessions II - The Film" .

Historias Instagram Madonna

Los futbolistas fueron incorporados en el baño de una fiesta y entre los protagonistas aparecen Dibu Martínez, Lionel Messi, Lionel Scaloni, Chiqui Tapia y Gianni Infantino. También están Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Valentín Barco y Cristian "Cuti" Romero.

La edición recrea distintas escenas del video original. Messi, por ejemplo, aparece ingresando al lugar mientras golpea una puerta, mientras que otros futbolistas fueron ubicados dentro de la coreografía junto a los bailarines.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue una breve escena protagonizada por Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes aparecen besándose durante unos segundos como parte del montaje. Además, Giovanni Lo Celso fue representado con un trago en la mano y Lautaro Martínez aparece caracterizado como un bailarín de ballet.

La producción original de "Danceteria" forma parte de la nueva etapa artística de Madonna y muestra a la cantante recorriendo distintos escenarios mientras es seguida por cámaras y luces.

La propuesta cuenta con apariciones de figuras como Julia Garner, actriz elegida para interpretar a la artista en su proyecto biográfico, y Sabrina Carpenter, con quien comparte una de las canciones del disco.

Madonna, presente en el show de la final del Mundial 2026

Madonna será una de las principales figuras del show de medio tiempo de la final entre Argentina y España en el Estadio New York New Jersey. Shakira, Justin Bieber y BTS también participarán del espectáculo.

La lista de invitados incluye a Burna Boy, al director de orquesta Gustavo Dudamel y una participación especial de Coldplay, que estará acompañado por el coro escolar PS22. Además, tendrá apariciones de personajes de Sesame Street y The Muppets.

La presentación tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será producida por Global Citizen junto con Live Nation y Done + Dusted, con la dirección creativa de Chris Martin, cantante principal de la banda británica.

El evento tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación de niños de comunidades vulnerables a través del Fondo de Educación FIFA-Global Citizen. La iniciativa busca reunir 100 millones de dólares para proyectos educativos y deportivos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó: "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación".

Argentina contra España por la final del Mundial 2026: día, hora y sede

Argentina se enfrentará con España el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 (hora Argentina) en el Nueva York Nueva Jersey Stadium por la final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras derrotar a Inglaterra 2-1 en un partido que se resolvió en los minutos finales gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Del otro lado aparece La Roja, que alcanzó la última instancia por primera vez desde Sudáfrica 2010. En las semifinales, se encontró con Francia, a quien venció 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.