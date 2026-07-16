Claudio Tapia recreó la icónica escena de Francella tras la victoria ante Inglaterra: "Beautiful morning, ¿right?"

El presidente de la AFA subió un video en el que parafrasea al humorista, pero en inglés, luego del triunfo por 2 a 1 en semifinales ante los británicos.

Luego de la agónica victoria ante Inglaterra que le dio a la Argentina el pase a la final del Mundial 2026 , Claudio "Chiqui" Tapia festejó con una imitación de la clásica escena de Guillermo Francella en Los Extermineitors, la película argentina de 1989.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) subió un video a sus redes sociales parodiando al icónico humorista argentino para celebrar el triunfo por 2 a 1 en la semifinal que le permitió a la Selección de Lionel Scaloni y Lionel Messi acceder a su segunda final consecutiva.

Tapia recreó la escena, pero con un guiño a los ingleses. Vestido con una remera de la AFA y portando unos anteojos negros, parafraseó: "Beautiful morging, ¿right?" , haciendo alusión a la frase "Hermosa mañana, ¿verdad?" que popularizó el humorista.

El presidente de la AFA se encuentra en Atlanta junto a la delegación argentina y viajará a Nueva York para asistir a la final con España que se jugará el domingo 19 de julio desde las 16hs.

Argentina ganó este miércoles un partido histórico ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 y accedió al partido decisivo que se jugará el próximo domingo 19 de julio desde las 16hs en estadio Met Life de Nueva York. Los de Scaloni irán por el bicampeonato ante España e intentarán igualar la marca de Brasil e Italia.

En un partido caliente que tuvo más chispas que juego, el conjunto de Lionel Scaloni hizo valer el título de campeona del mundo y doblegó al equipo de Thomas Tuchel. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se impuso por 2 a 1 en un encuentro vibrante. Para los británicos anotó Anthony Gordon.

El equipo argentino dio una nueva muestra de carácter y, con garra, orgullo y empuje, revirtió un partido en el que estaban abajo a falta de 10 minutos para el final, recordando la gesta lograda ante Egipto y los triunfos contra Cabo Verde y Suiza en las instancias decisivas. Así, jugará la final contra España.

El martes, los dirigidos por Luis de la Fuente le ganaron 2 a 0 a Francia por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas y se transformaron en el primer país en asegurarse el lugar en la final.

Día: 19 de julio del 2026

Horario: 16hs

TV: TyC Sports, DSports, Disney+

Las posibles formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez.+

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.