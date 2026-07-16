El mercado automotor argentino atraviesa un 2026 más desafiante de lo previsto. Durante el primer semestre, se patentaron 294.181 vehículos, lo que representa una caída del 9,9% frente a las 326.549 unidades registradas en el mismo período de 2025, según datos de ACARA.
Cuánto cuestan los SUV más baratos en julio y quién lidera el ranking
En un contexto de suba de precios y menor demanda, este segmento también se reacomoda y muestra cambios en sus posiciones.
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Este escenario impactó de lleno en las proyecciones del sector, que inicialmente anticipaban un año en crecimiento. Aunque se espera una segunda mitad con mayor dinamismo, la incertidumbre y la cautela de los compradores siguen condicionando el ritmo de ventas. En paralelo, las automotrices ajustaron sus precios en julio y, en algunos casos, aplicaron bonificaciones puntuales para sostener la demanda.
Ranking de los SUV más baratos de julio
La actualización de precios también se reflejó en el segmento de los SUV, donde la mayoría de los modelos registró aumentos. En algunos casos, además, los valores en pesos se vieron impactados por la suba del tipo de cambio.
Este es el ranking actualizado de los SUV más accesibles del mercado argentino:
- JAC S2 — US$20.900 ($31.350.000)
- Citroën Basalt — $33.800.000 (precio especial versión Shine al contado)
- Volkswagen Nivus — $33.947.200
- Chevrolet Spin — $35.468.900
- Citroën Aircross — $35.700.000 (precio especial versión Shine al contado)
- Nissan Kicks — $36.500.000
- Volkswagen Tera — $37.490.350
- Renault Kardian — $38.300.000
- Chevrolet Sonic — $38.390.900
- Volkswagen T-Cross — $38.673.600
El liderazgo se mantiene en manos del JAC S2, cuyo precio en dólares lo posiciona como la opción más accesible, aunque su valor en pesos se ajusta según el tipo de cambio.
Detrás aparece el Citroën Basalt, que volvió a escalar posiciones gracias a una bonificación comercial vigente en julio. Una situación similar se da con el Citroën Aircross, que también mejoró su ubicación en el ranking por descuentos específicos.
En este contexto, el segmento muestra una dinámica clara: precios en alza, promociones selectivas y consumidores cada vez más analíticos, que comparan opciones antes de concretar la compra.