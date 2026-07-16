Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenaron de manera diferenciada antes de la final con Argentina

Los dos titulares realizaron tareas diferenciadas en el primer entrenamiento rumbo al duelo del domingo frente a Argentina.

Lamine Yamal y Pedro Porro terminaron la semifinal ante Francia con molestias y realizaron trabajos específicos.

La selección española realizó este jueves su primer entrenamiento después de clasificarse a la final del Mundial 2026 y Lamine Yamal y Pedro Porro trabajaron de manera diferenciada . Ambos se movieron al margen del grupo durante la práctica en Atlanta, una situación que rápidamente despertó atención de cara al partido del domingo frente a la Argentina.

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Después del triunfo sobre Francia en las semifinales, Luis de la Fuente volvió a reunir al plantel para comenzar la preparación de la final , aunque la práctica tuvo una particularidad: Lamine Yamal y Pedro Porro no participaron de los trabajos junto al resto de sus compañeros .

Los dos futbolistas estuvieron presentes en el predio de entrenamiento, pero realizaron tareas específicas bajo la supervisión del cuerpo médico y los preparadores físicos , mientras el resto del plantel llevó adelante la práctica habitual.

La imagen de ambos entrenándose por separado generó interrogantes, especialmente porque se trata de dos piezas importantes en el equipo español a pocos días de la definición del Mundial.

En el caso de Lamine Yamal , el delantero terminó el encuentro frente a Francia con molestias tras recibir un fuerte golpe en la jugada en la que Lucas Digne le cometió el penal que luego transformó en gol Mikel Oyarzabal.

Durante el entrenamiento, el atacante lució un vendaje en el muslo izquierdo, mientras continuó con los trabajos de recuperación iniciados inmediatamente después del partido. Según trascendió desde la concentración española, el dolor aumentó una vez finalizado el encuentro, cuando la zona afectada se enfrió.

La selección española volverá a entrenarse antes de viajar a Nueva Jersey para disputar la final del Mundial.

Por su parte, Pedro Porro fue preservado debido a una fatiga muscular acumulada tras el importante desgaste realizado en la semifinal. El lateral del Tottenham había sido reemplazado en los minutos finales del partido frente a Francia justamente para evitar que esas molestias se agravaran.

En España descartan una lesión y esperan contar con ambos

Más allá de haber trabajado diferenciados, desde la selección española transmiten tranquilidad respecto de la situación física de ambos jugadores.

Luego de la clasificación a la final, Luis de la Fuente aseguró que espera no tener inconvenientes para contar con Lamine Yamal y Pedro Porro el próximo domingo frente a la Argentina.

La decisión de que ambos se entrenaran aparte respondió principalmente a una administración de cargas y a una medida preventiva, habitual en la antesala de un partido de semejante exigencia.

En ese sentido, el cuerpo técnico considera que no existe una alarma médica y confía en que los dos futbolistas podrán reincorporarse progresivamente a los trabajos junto al resto del grupo antes del viaje hacia Nueva Jersey.

Luis de la Fuente inició la puesta a punto para el duelo decisivo frente a la Selección argentina.

España piensa en la final ante la Argentina

Con la clasificación ya asegurada, España comenzó a enfocar todos sus esfuerzos en el partido decisivo frente al equipo de Lionel Scaloni, que eliminó a Inglaterra en las semifinales.

Mientras el plantel continúa con la puesta a punto física y táctica, la principal prioridad del cuerpo técnico es que todos los futbolistas lleguen en óptimas condiciones al encuentro del domingo. Por eso, tanto Lamine Yamal como Pedro Porro fueron preservados en esta primera práctica, aunque todo indica que estarán disponibles para disputar la final del Mundial 2026.