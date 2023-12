Cómo será el predio de AFA en Miami de u$s12 millones

Sin embargo es claro que a partir de fenómenos completamente ingobernables, como la espectacular carrera de Lionel Messi, las cosas encuentran una configuración a mitad de camino entre el capricho del destino y las decisiones que se implementan desde diferentes organizaciones, interesadas en que el fútbol siga expandiéndose y cale hondo en tierras en las que aún no lo ha hecho.

En North Bay Village (NBV, dos pequeñas islas ubicadas en el norte del Condado de Miami, entre el continente y North Miami Beach) la comunidad podrá disfrutar, hacia el último tercio de 2024, de un centro deportivo y recreativo comunitario construido por AFA y el gobierno local en predios que hoy pertenecen al Treasure Island Elementary School (TIES) la escuela primaria y secundaria pública de la ciudad.

Es lo que ha votado este martes a la tarde, por unanimidad, el Concejo Deliberante de la ciudad.

“Son 12 millones de dólares de inversión -señala Ricardo Chervony, Vicealcalde de la ciudad, en charla con Ámbito- 7 por parte de AFA y 5 por nuestra parte, y el contrato que hemos firmado garantiza 10 años de relación entre el colegio, la entidad Argentina y la alcaldía, pero está planteado para que continuemos trabajando, en total, 3 décadas”.

El doctor Chervony no oculta los reparos que tuvo la alcaldía al recibir a fines de 2021 una propuesta informal por parte de AFA. Admite que habían escuchado cosas que no les gustaban respecto de la administración de los fondos y la cuestión política de la institución.

“Por eso, el contrato que hemos firmado entre las 3 partes tiene una adenda en la cual se aclara que NBV se compromete a cumplir puntos fundamentales de lo pactado, aun si AFA llegara a echarse atrás, cosa que no creemos que vaya a ocurrir, pero hemos dado todas las garantías posibles a la comunidad de la que somos responsables tanto Brent como yo” explica Chervony.

Brent es Latham, el Alcalde, quien supo asesorar a la FIFA y a CONCACAF. Es fanático del fútbol -que aquí llaman soccer- y cree firmemente que el deporte de la pelota en los pies será furor en Estados Unidos, no sólo por la llegada de Messi, sino, incluso, considerando que la final de la Copa América del 2024 se jugará en Miami, y que en 2026 la Copa del Mundo tendrá como sede a Canadá, México y los Estados Unidos.

En ese sentido, si bien Latham y Chervony comprendieron desde el inicio que AFA buscaba un predio donde la Selección pudiera entrenar -y, por qué no, montar una escuela de fútbol que permita reclutar argentinos con doble nacionalidad como Benjamín Cremaschi, el delantero del Inter que acompaña en el ataque a Messi- se aseguraron de que la obra trajera beneficios para la comunidad de este pequeño pedacito de tierra rodeado de agua.

“La obra completamente terminada consta de 5 canchas multipropósito con medidas de fútbol de salón, más un campo de fútbol profesional de 11; 4 canchas de pádel y 2 de pickleball (un deporte en auge en Miami, parecido al pádel pero más fácil); un perímetro de menos de una milla para caminatas y running; sector con parrillas, mesas de picnic y juegos para niños; estacionamiento para 70 vehículos incluyendo puestos de recarga para eléctricos; y un edificio de casi 700 metros cuadrados en el que habrá oficinas de AFA y NBV, salas de reunión, salón de conferencias y eventos, terraza con paneles solares y jardín, y un gimnasio”.

El Vicealcalde recita toda la construcción mientras va señalando cada parte en el pliego aprobado que fue refrendado por un concejo asesor en materia de planeamiento y zonificación, lo que dio respaldo a la iniciativa.

Además agrega que la inversión de AFA generará mejoras sustanciales a las actuales instalaciones del colegio, y buena parte del centro recreativo estará disponible para los vecinos en forma gratuita. “Toda nuestra zona de edificación es visitada por inversores del mundo entero que compran y venden sin aportar mejoras a la ciudad. Nosotros, con este proyecto y otros similares que tenemos en carpeta, pretendemos que con la inversión privada y el desarrollo bajen los taxes -N de R: impuestos- y la gente vea el fruto de lo que han venido pagando estos años, que, por cierto, ha sido cada vez más, fruto del crecimiento de Miami”.

La cancha de 11 tendrá medidas profesionales y una caja subterránea para desagote, considerando las intensas lluvias que arrecian Miami durante la etapa húmeda del año. Asimismo, AFA brindará capacitación para profesores de fútbol de las escuelas de NBV, y el centro de entrenamiento funcionará a contra turno de la escuela.

“Los primeros 3 meses de 2024 se trabajará en la demolición de un viejo edificio de la ciudad, y nos aseguraremos de que en las napas subterráneas no haya contaminación (…) de abril en adelante comienza la construcción que AFA estima en 6 meses”.

Desde el punto de vista estrictamente financiero, para firmar el contrato AFA debe poner sobre la mesa un mortgage bond, al estilo de una hipoteca, que funciona como garantía por el compromiso de inversión de los 7 millones de dólares. Esto es frecuente en Estados Unidos cuando se encaran proyectos de construcción de cierta envergadura, y se realiza a través de los bancos.

“Si AFA se retirara o no cumpliera el contrato, nosotros -subraya Chervony- hemos asegurado al TIES un campo de fútbol de 11 jugadores y 5 canchas multipropósito. Eso, con los 5 millones que la ciudad va a invertir. Luego, en el peor escenario, se ejecutaría el bono para cobrar lo que resta”.

Hablar de escenarios no es placentero en la Argentina de estos días. No obstante, vaya uno a saber si el fútbol nos seguirá dando satisfacciones el año que viene. De ser así, la estrategia de marketing deportivo de Claudio Tapia no tiene mal color: posicionar la marca AFA en Estados Unidos aprovechando los últimos destellos del mejor jugador del mundo, ubicándose en la ciudad que es reconocida como capital de América Latina, el lugar de donde, tarde o temprano, provendrán quienes pongan la pelota contra el piso.