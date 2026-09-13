Con Enzo Fernández como figura y uno menos, el Manchester City venció al Manchester United

El equipo de Enzo Maresca se impuso 1-0 en Old Trafford con gol de Erling Haaland, pese a jugar más de una hora con diez futbolistas. El argentino tuvo una destacada actuación.

Manchester City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford y se quedó con el clásico pese a jugar durante más de una hora con diez futbolistas. Erling Haaland marcó el único gol del partido , mientras que Enzo Fernández fue titular y tuvo una destacada actuación en el conjunto visitante.

La jornada estuvo marcada por la temprana expulsión de Phil Foden a los 23 minutos , tras un cruce con Bruno Fernandes. El equipo de Enzo Maresca consiguió sostener la ventaja durante gran parte del encuentro con diez jugadores y sumó su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la Premier League.

Enzo Fernández fue una de las figuras del encuentro y ganó protagonismo después de la expulsión. El argentino colaboró en la recuperación, ayudó a administrar las posesiones y participó de la jugada que terminó con el gol de Haaland.

Con el triunfo, el City se mantiene en lo más alto de la Premier League junto al Arsenal. Manchester United, por su parte, sufrió su primera derrota del campeonato y quedó en la decimotercera posición , después de un triunfo y dos empates.

El City salió a buscar el partido con presión alta y circulación de pelota, pero el desarrollo cambió por completo a los 23 minutos. Foden fue expulsado por una infracción sobre Bruno Fernandes y Maresca debió reacomodar al equipo para afrontar el resto del encuentro en inferioridad numérica.

A partir de allí, el United adelantó sus líneas y buscó aprovechar los espacios que dejaba el rival. Sin embargo, el conjunto local tuvo problemas para acelerar sus ataques en los metros finales. El City se cerró, protegió las zonas centrales y encontró en las transiciones una alternativa para salir del asedio.

La estrategia visitante tuvo su premio a los 60 minutos. Fernández se posicionó como nueve y generó el espacio para que Haaland ingresara por la derecha, recibiera dentro del área y definiera para establecer el 1-0. Poco después, el argentino volvió a ser protagonista con un remate cruzado que terminó en el poste.

En el tramo final, Manchester United fue por el empate y el City se replegó para defender la ventaja. Enzo Fernández dejó la cancha a los 80 minutos, reemplazado por Nico O’Reilly, y el equipo de Maresca resistió hasta el final para quedarse con un triunfo de enorme valor en Old Trafford.