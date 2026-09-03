Enzo Fernández explicó por qué eligió su nuevo número en el Manchester City + Agregar ámbito en









El futbolista argentino más caro de la historia lucirá el mismo dorsal en la camiseta que utilizó Kevin De Bruyne, uno de los máximos ídolos de la institución inglesa.

Enzo Fernández explicó por qué eligió su nuevo número en el Manchester City

Enzo Fernández se convirtió en el refuerzo estrella de Manchester City tras el pago de €145 millones, al Chelsea. Tras su presentación oficial, el jugador reveló el número que usará y explicó por qué lo eligió.

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"Elegí el 17 porque es un número que me gusta y que me caracteriza mucho", contó Fernández desde las instalaciones del club en Manchester y continuó: "Fue mi primer número en la selección nacional, así que muy feliz de poder elegir este número".

Why Enzo chose the number 17 pic.twitter.com/cAWsVNKLnf — Manchester City (@ManCity) September 2, 2026 La noticia generó conmoción entre los simpatizantes del City, ya que se trata de una camiseta con historia. Es el número que durante años utilizó Kevin De Bruyne, uno de los máximos ídolos de la institución inglesa. Como jugador de los "Citizens", el volante belga consiguió 19 títulos oficiales, entre los cuales figuran seis Premier League y la única Champions League del club.

Por otro lado, Fernández rememoró el paso de sus compatriotas por la institución. "Pasaron grandes jugadores argentinos por acá, que hicieron historia como Juli (Julián Álvarez)] y Ota (Nicolás Otamendi)", comentó.

"Manchester City, no tanto en la Argentina, pero sí en todo el mundo es uno de los más grandes como lo ven todos. Pero en la Argentina aún más, porque pasaron muchos jugadores", agregó al respeto Enzo.

"EL MANCHESTER CITY ES UNO DE LOS CLUBES MÁS GRANDES DEL MUNDO"



Enzo Fernández y el recuerdo de los futbolistas argentinos que pasaron por las filas de los Citizens.



Manchester City pic.twitter.com/dpjcqf8ew9 — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2026 El contrato de Fernández con Manchester City se extenderá hasta el 2032, luego de ser pedido expresamente por Enzo Maresca, flamante entrenador del equipo, que ya lo había dirigido en el Chelsea. “Desde el primer llamado no lo dudé un segundo. Es un club que está marcando la historia del fútbol y la verdad que para mí es un desafío muy grande”, señaló. Además, definió su pase al City “como un gran paso” en su carrera. "SIEMPRE SOÑÉ CON ESTAR EN UN CLUB TAN GRANDE"



Enzo Fernández y sus primeras declaraciones como jugador del Manchester City: "LLEVO UNA CARRERA DE FUTBOLISTA SOÑADA"



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