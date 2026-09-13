CABA acelera por la Fórmula 1: funcionarios viajaron al GP de Madrid y mantuvieron reuniones con autoridades

El secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el titular del ente de turismo, Valentín Días Gilligan, dialogaron con funcionarios de la capital española y con miembros de la organización.

El Gobierno porteño de Jorge Macri acelera por la llegada de la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de funcionarios viajó este fin de semana a Madrid para retomar contactos con los organizadores de la máxima categoría del automovilismo mundial y conocer la experiencia de la capital española, que este domingo volvió a recibir un Gran Premio luego de 45 años y estrenó un nuevo circuito.

Madrid es modelo y referencia para el trabajo que Buenos Aires viene llevando adelante para recuperar la Fórmula 1 . El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes ; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, a cargo de las obras en el Autódromo, mantuvieron un encuentro con miembros del gobierno de la capital española para conocer cómo se llevó a cabo la construcción del circuito y la organización del evento.

Los enviados de la administración de Macri se reunieron con funcionarios de la Comunidad y del Ayuntamiento para conocer los pormenores del Gran Premio, la planificación de las obras que permitieron llevarlo a cabo y su funcionamiento. También dialogaron sobre el impacto económico que el nuevo recorrido generó en la ciudad en los últimos días.

“Vinimos a conocer la experiencia de la Fórmula 1 en Madrid. Después de 45 años vuelve a tener una carrera en un circuito nuevo, que es la experiencia que tendremos nosotros en Buenos Aires con el regreso del MotoGP en abril del año que viene” , afirmó Turnes desde España, luego del evento que culminó con la victoria del italiano Kimi Antonelli y que tuvo a Franco Colapinto en el séptimo lugar con su Alpine.

La visita a Madrid forma parte de los pasos que viene dando la Ciudad para volver a posicionar a Buenos Aires entre las grandes capitales internacionales del automovilismo. La agenda también incluyó encuentros con representantes de Liberty Media Corporation, vinculada a los campeonatos de Fórmula 1 y MotoGP.

Respecto al impacto en la comunidad, el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan aseguró que el Gran Premio de Madring "ha generado casi u$s500 millones de dólares para Madrid. Pensemos que Miami, el de más impacto, llegó a 440 millones, así que comparado es un número significativo. Y la ciudad está casi explotada, no se consiguen lugares en los hoteles, los restaurantes están llenos y la gente vive consumiendo y disfrutando”.

Avanza en CABA la renovación del Autódromo con el objetivo de recibir a la Fórmula 1

El viaje de los funcionarios se enmarca dentro del plan de Jorge Macri de traer de regreso la máxima categoría a la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos días, el jefe de Gobierno le presentó al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, las obras de renovación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez que implicarán una inversión de u$s150 millones y cuyo avance supera el 60%.

“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Queremos que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que el Autódromo cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”, sostuvo Jorge Macri.

Para abril de 2027 ya está confirmado el regreso del Gran Premio de MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial, que volverá a correr en Buenos Aires después de 28 años. En paralelo, la Ciudad avanza con las obras y las gestiones necesarias para que la Fórmula 1 también pueda regresar.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es la única pista de la Argentina que, una vez finalizadas las obras, podrá estar en condiciones de cumplir con las regulaciones y exigencias necesarias para recibir a la Fórmula 1.

Actualmente se trabaja para llevar el circuito a Grado 1 de la FIA. La nueva pista tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y permitirá que los autos alcancen velocidades de hasta 340 km/h. Además, el complejo quedará preparado para recibir a más de 150.000 personas.

La Fórmula 1 corrió por última vez en Buenos Aires en 1998. La renovación integral del Autódromo, el regreso confirmado del MotoGP y las gestiones que la Ciudad lleva adelante con los principales actores internacionales del automovilismo forman parte de una estrategia para que Buenos Aires vuelva a ocupar un lugar central en el mapa mundial del deporte motor.

ESPN

Franco Colapinto tuvo una gran actuación y terminó séptimo en el GP de Madrid de la Fórmula 1

La visita de los funcionarios se llevó a cabo en paralelo a la carrera de Madring en la que Franco Colapinto tuvo una gran actuación al terminar séptimo con Alpine, resultado que le permitió sumar seis puntos para la escudería. El argentino había largado desde la novena posición y consiguió mantenerse entre los mejores durante la competencia disputada en Madrid.

El piloto argentino llegó al domingo después de una buena clasificación, en la que logró avanzar hasta la Q3 y aseguró el noveno lugar de partida. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó desde la decimocuarta posición y finalmente terminó duodécimo.

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió imponerse en el Gran Premio de España y sumó un nuevo triunfo en su temporada. El italiano fue seguido por Max Verstappen, que terminó en la segunda posición.

El podio lo completó Lando Norris, quien había conseguido la pole position en la última vuelta de la clasificación del sábado.

De esta manera, Colapinto terminó séptimo, mientras que Gasly cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo lugar y quedó fuera de la zona de puntos.