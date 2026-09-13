Julián Álvarez quedó fuera de la lista de convocados del Atlético de Madrid: el motivo

El delantero argentino no forma parte de la delegación que enfrentará este domingo a la Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga.

Julián Álvarez quedó afuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para visitar este domingo a la Real Sociedad , por la quinta fecha de la Liga de España. El delantero argentino no forma parte de la delegación que viajará a San Sebastián para afrontar el encuentro ante el conjunto vasco.

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La ausencia de "la Araña" se conoció durante la mañana del domingo, poco antes de que el plantel dirigido por Diego Simeone emprendiera viaje hacia el norte de España. El atacante venía de disputar su primer partido como titular y completo de la temporada.

El delantero de 26 años sintió molestias durante el entrenamiento del sábado y abandonó la práctica antes de que terminara. Luego fue sometido a los estudios correspondientes y el cuerpo médico determinó que sufrió una sobrecarga muscular.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy ”, comunicó el Atlético de Madrid.

Por precaución, el cuerpo técnico y los médicos del club resolvieron no arriesgar al delantero argentino y lo dejaron fuera del encuentro frente a la Real Sociedad.

El delantero argentino no estará ante la Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga.

Álvarez no será la única baja del equipo de Simeone. Pablo Barrios y Alexander Sorloth tampoco fueron convocados debido a sendas lesiones musculares.

Quién puede reemplazarlo

Simeone viajará a Anoeta con 23 futbolistas, entre los que se encuentran todos los jugadores disponibles del primer equipo, además del defensor Jorge Domínguez y el mediocampista Jorge Castillo, ambos con ficha de las categorías inferiores.

En la lista aparecen tres argentinos: Juan Musso, Cristian Romero y Giuliano Simeone.

Ante la ausencia de Álvarez, el canadiense Jonathan David aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el ataque. Sin embargo, Simeone también tiene la posibilidad de apostar por un tridente compuesto por Kang-in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, combinación que utilizó durante el comienzo de la temporada.

Diego Simeone deberá definir quién ocupará el lugar del argentino en el ataque.

La preocupación de cara a la Selección Argentina

La situación de Álvarez también genera atención pensando en la próxima ventana internacional, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La Selección Argentina disputará sus primeros amistosos después del Mundial 2026 y tiene previstos entre dos y tres encuentros, aunque los rivales todavía no fueron confirmados oficialmente. Bolivia, Burkina Faso y Benín aparecen como posibles adversarios.

La evolución del delantero será determinante para saber si podrá estar disponible. Su regreso dependerá de cómo responda durante los próximos días, mientras el Atlético busca evitar que la sobrecarga muscular se transforme en un problema mayor.

Si no llega en condiciones para el próximo partido como local frente a Osasuna, el objetivo será que pueda estar recuperado para el clásico ante Real Madrid, previsto para el domingo siguiente en el estadio Metropolitano. Barrios y Sorloth también son duda para ese compromiso.

Julián y un nuevo capítulo después del mercado de pases

El inconveniente físico aparece después de un mercado de pases intenso para el delantero argentino. Álvarez recibió sondeos de distintos clubes, entre ellos PSG y Arsenal, aunque su principal interés estuvo puesto en un posible pase al Barcelona.

Álvarez venía de disputar su primer partido como titular y completo de la temporada.

El Atlético de Madrid decidió no negociar con el conjunto catalán y el delantero quedó en medio de la disputa mediática. En su primer partido de la temporada, cuando ingresó en el empate frente al Villarreal, incluso fue abucheado por los hinchas.

Con su continuidad confirmada, Álvarez buscaba dejar atrás el episodio del mercado de pases y demostrar su compromiso con el equipo de Simeone. Ahora, la sobrecarga muscular lo obliga a frenar y genera incertidumbre sobre cuándo volverá a estar disponible.