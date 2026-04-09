Con estilo animé, el espectacular video de Japón para presentar su camiseta del Mundial 2026 + Seguir en









Siendo los padres del género, la Selección de Japón realizó la presentación de su nueva camiseta con un video inspirado en el animé. Mirá las imágenes.

Con estilo animé, el espectacular video de Japón para presentar su camiseta del Mundial 2026

Japón presentó de forma épica su nueva camiseta oficial para el Mundial 2026 en conjunto con la canción oficial de la selección, Kira de Ado.

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El seleccionado "nipón" hizo la presentación junto a Adidas con una propuesta que va más allá de lo deportivo: un espectacular video con una estética moderna que fusiona animé con escenas reales, reforzando una identidad visual muy marcada en el país del Sol naciente.

Embed Japón lanzó su camiseta y canción para el Mundial. El anuncio es totalmente espectacular.



Revivió el marketing pic.twitter.com/U6aKaCXqMm — Juez Central (@Juezcentral) April 9, 2026 El concepto detrás de “KIRA” remite a la idea de “ropa hermosa” y simboliza la unión entre jugadores y fanáticos. El mensaje central es avanzar juntos hacia el futuro con libertad y ambición, algo que se refleja tanto en la letra como en la narrativa del video. La pieza audiovisual muestra una final ficticia de la Copa del Mundo, donde el equipo japonés persigue un horizonte que representa sus sueños deportivos.

La producción combina animación estilo animé con imágenes reales para crear un clima épico y moderno. El lema “Más lejos, hacia adelante. Más libremente” resume el espíritu de la campaña, que busca inspirar dentro y fuera de la cancha. Así, Japón no solo presenta una camiseta, sino también una identidad que mezcla tradición, innovación y cultura pop.

La pieza audiovisual parece un verdadero opening de alguna serie animada nipona, con imágenes que mezclan registros de algunos de sus futbolistas y un formato de animación. Esto, acompañado de música épica que potencia el tono.

La nueva camiseta, que mantiene el tradicional azul “Samurái”, incorpora detalles técnicos de última generación y sutiles tramas que evocan el dinamismo del dibujo japonés. Así será la camiseta titular de Japón en el Mundial 2026: image