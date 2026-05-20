Furor por Japón: el país alcanzó un récord histórico de visitantes argentinos

Más de 33.800 argentinos viajaron a Japón en 2025, según datos de la Japan National Tourism Organization. Se trata de un crecimiento interanual del 70%.

Japón se convirtió en la estrella de los viajes. Los datos así lo reflejan: en 2025, el país asiático alcanzó un récord histórico de visitantes argentinos : 33.838 personas viajaron al destino, según datos de la Japan National Tourism Organization (JNTO). La cifra representa un crecimiento interanual superior al 70% y superó ampliamente el máximo registrado en 2019.

El salto no solo refleja la recuperación del turismo internacional, sino también un cambio en las preferencias de viaje de los argentinos. Japón pasó de ser un destino de nicho, a convertirse en una opción cada vez más masiva entre quienes buscan experiencias culturales, gastronomía, seguridad y recorridos diferentes a los tradicionales circuitos europeos.

“En los últimos años, hemos observado un aumento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, impulsado por una combinación de factores, como una mayor percepción de valor del destino, el creciente interés por Asia y una afinidad cultural cada vez más profunda con Japón”, explicó Masumi Yamada, directora general de JNTO México.

Aunque históricamente Japón fue percibido como un destino caro, hoy los costos en destino son cada vez más competitivos. La depreciación del yen durante los últimos años mejoró el poder de compra de los turistas internacionales y cambió la ecuación para muchos viajeros argentinos.

En la práctica, el día a día puede resultar incluso más económico que en algunas ciudades europeas. Un plato de ramen cuesta entre u$s5 y u$s8 y un café puede conseguirse desde u$s2 o u$s3.

El mayor gasto sigue siendo el aéreo. Por ejemplo, para viajar durante las últimas dos semanas de octubre, los pasajes para la ruta Buenos Aires-Tokio parten desde los $4.119.170 con dos escalas. En tanto, las opciones con una sola escala ascienden a $5.388.743. De todos modos, desde el sector recomiendan planificar el viaje con varios meses de anticipación para conseguir mejores tarifas, especialmente teniendo en cuenta que se trata de vuelos de más de un día de duración.

Paquetes: cuánto sale recorrer Japón

Las agencias especializadas en Asia ofrecen recorridos de diferentes duraciones y niveles de confort. Los precios varían según el itinerario, la categoría hotelera y las excursiones incluidas.

Actualmente, un paquete de 10 días por Japón, sin incluir el aéreo y con alojamiento en hoteles 3 estrellas, cuesta desde u$s 5.815. Para quienes buscan una experiencia más extensa, un circuito de 17 días puede ascender a u$s 8.265.

Según David Esteban, CEO de Viajar por Asia, Argentina ya se convirtió en el tercer mercado más importante para la agencia, detrás de España y México. “El año pasado tuvimos un crecimiento del 15% en la cantidad de pasajeros argentinos. Es un público que viaja preparado, con información y con ganas de vivir Japón de manera auténtica”, aseguró.

Por qué Japón está de moda entre los argentinos

La cultura japonesa lleva años ganando espacio entre los argentinos a través de la gastronomía, el diseño y la tecnología. Este año, además, el vínculo cultural cobra un valor simbólico especial por el 140° aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina.

“Hay un interés cada vez mayor por entender la cultura japonesa desde adentro, no solo recorrerla”, explicó Keika Furukawa, directora del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina.

El crecimiento argentino se da en un contexto de boom turístico global para Japón. Durante 2025, el país recibió 42,7 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de su historia. En 2024 Japón recibió 19.809 turistas argentinos. Un año después, la cifra escaló a 33.838, superando el récord histórico de 23.805 visitantes registrado en 2019.