La 79° edición del aclamado festival está marcada por la escasa presencia del cine estadounidense. En contrapartida, films de directores como Rodrigo Sorogoyen y Ryusuke Hamaguchi aparecen entre los grandes favoritos a quedarse con la Palma de Oro.

Películas de Japón y de España rivalizan por la Palma de oro del Festival de Cannes.

Cuando faltan pocos días para el momento en que se conocerá la película que obtendrá el máximo galardón del 79° Festival de Cannes , la incertidumbre parece haberse reducido dramáticamente.

El lote de posibles vencedoras se concentra en no más de seis títulos (sobre un total de veintidós) con preeminencia de dos países: Japón y España , ambos con tres películas en competencia.

No se recuerda una concentración similar en mucho tiempo, ya que en el pasado eran las películas de Francia y los Estados Unidos las más abundantes. El país galo era y es tradicionalmente quien domina por cantidad de obras cinematográficas, lo cual es entendible al transcurrir el Festival en el sur de Francia.

No obstante, se le asigna escasa chance de alzarse con el premio mayor, con el hecho curioso de que los directores de sus films son poco conocidos. A ello se le agrega, de acuerdo a lo ya visto, de que se trata de obras de poca calidad y marcada medianía.

Quien aquí escribe sostiene que sólo quienes podrían darles alguna alegría a los franceses serían alguna de las actrices, sobresaliendo Adele Exarchopoulos en Garance o Léa Drucker en La vie d’une femme . Vale recordar que la primera nombrada ya había compartido el premio femenino con Léa Seydoux en La vida de Adele, que además se llevó la Palma de oro en 2013.

Sorogoyen y Hamaguchi, entre los favoritos del jurado

La pregunta que muchos se formulan es si España podrá lograr un doblete con una misma película: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, donde Javier Bardem parece enfilar en punta en pos del premio masculino. Aunque los jurados históricamente suelen repartir lo más posible los premios de la Competencia Oficial Internacional, no sería descartable que tanto Sorogoyen (As bestas), como director o su film El ser querido también sean premiados.

el-ser-querido-trailer El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

España también tiene a Amarga Navidad, el nuevo Almodóvar, pero al verla uno tiene la idea de que esta vez Cannes no lo recompensará, pese a intérpretes destacables como Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Para este cronista el pálpito de la Palma de oro podría recaer en una producción japonesa y en particular en All of a Sudden/Soudain de Ryusuke Hamaguchi. Superando las tres horas de duración, plantea la amistad que se genera entre una directora teatral de Japón en gira por Francia (París) con la responsable de una clínica para pacientes seniles, cuyos directivos contemplan una reducción de costos (personal), en detrimento de la calidad de atención de los internados.

Entre Mari-Lou (Virginia Efira) y Mari (Tao Okamoto) se genera un vínculo amistoso sostenido porque ambas mujeres son bilingües. La francesa obtuvo un título en Antropología en Tokyo, mientras que la nipona hizo lo propio estudiando Filosofía en la Sorbona.

All-of-a-Sudden-SOUDAIN-204849-H-2026.jpg All of a Sudden/Soudain de Ryusuke Hamaguchi.

Hamaguchi ya es conocido en Cannes particularmente por su premiada Drive My Car, que además de ganar en 2021 el premio a mejor guion y el de Fipresci, también se hizo acreedora al Oscar Internacional.

Las dos películas restantes de Japón: Sheep in the Box, una trama futurista de Hirokazu Kore-Eda y Nagi Notes, relato feminista de Koji Fukada parecen tener menores posibilidades de alzarse con algún premio.

La escasa cantidad de films de los Estados Unidos se vio remplazada por la calidad de Paper Tiger de James Gray (Ad Astra, Two Lovers), con buenas interpretaciones de Scarlett Johansson y sobre todo Adam Driver. Sin embargo, siendo una película de género (policial) es poco probable que sea premiada.

Además de España y Japón, hay realizadores de otros dos países que pueden dar la sorpresa y resultar favorecidos por la decisión del Jurado presidido por el coreano Park Chan-Wook.

El polaco Pawel Pawlikowski presentó Fatherland, su tercer film ambientado en la época de la Guerra fría, luego de Ida y Cold War. Con un formato habitual en blanco y negro, transcurre en 1949, cuando el escritor Thomas Mann (notable actuación y parecido físico de Hanns Zischler) regresa a su país natal luego de un autoexilio de quince años en Los Estados Unidos. Lo hace junto a su hija Erika (la gran actriz Sandra Hüller). Le rinden homenaje ambas repúblicas alemanas, quienes se disputan al Premio Nobel, autor de “Muerte en Venecia” y “La montaña mágica”.

Fatherland dura apenas ochenta minutos, yendo contra la corriente de la mayoría de las demás películas en competencia, que normalmente superan en duración ampliamente las dos horas y hasta tres en el caso de la citada obra de Hamaguchi.

El director rumano Cristian Mungiu ya ganó la Palma de oro en 2007 con Cuatro meses, tres semanas y dos días. Su nuevo opus, Fjord, transcurre en Noruega, con la actuación de Renate Reinsve (Valor sentimental) y Sebastian Stan, que caracterizó a un Donald Trump joven en The Apprentice. En Fjord ellos integran una pareja rumano-noruega, con fuertes creencias religiosas, incluyendo cinco hijos, el menor un bebé de un año. Cuando se descubre que la hija mayor presenta magulladuras en su cuerpo, el padre es acusado de haberla golpeado. Las instituciones de protección al menor del país nórdico inician acciones legales, que los podrían llevar a ser extraditados e incluso ir en prisión. Notable crescendo dramático, donde un tema no menor es la xenofobia y que ya figura entre las candidatas a una recompensa mayor.

Falta aún ver Coward, lo nuevo del belga Lukas Dhont (Girl, Close) y no debería descartarse a la hora de la premiación al ruso Andreï Zviaguintsev y su nuevo film Minotauro.

Pese a la escasa presencia del cine norteamericano, la edición número 79 del Festival de Cannes parece superar a la precedente en términos de buen cine y calidad de sus propuestas.