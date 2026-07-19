Confirmaron los titulares de la Selección argentina para la final del Mundial 2026 ante España: quiénes son los once elegidos por Lionel Scaloni + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección Argentina ya confirmó quienes serán los once jugadores que salten a la cancha desde el inicio para enfrentar a España en la final del Mundial 2026.

Con Messi de entrada, Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar a España @afaseleccion

Tras un manto de dudas, Lionel Scaloni confirmó cómo será la formación titular que salte a la cancha esta tarde frente a España, en la final del Mundial 2026. El director técnico de la Selección Argentina sorprendió y realizó tres modificaciones con respecto al equipo que había empezado frente a Inglaterra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cambios de la "Albiceleste" para enfrentar a España serán Gonzalo Montiel por Nahuel Molina Lucero en el lateral derecho, Rodrigo De Paul por Leandro Paredes en la mitad de cancha y Nicolás González por Giuliano Simeone en la banda izquierda. El resto serán los mismos que comenzaron jugando la semifinal.

En tanto, por el lado de España, su entrenador Luis De La Fuente decidió no realizar modificaciones y jugarán los mismos que frente a Francia.

La formación confirmada de la Selección Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026 Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.