No ganaron en el Mundial 2026, pero si en las redes: quiénes son los jugadores que más seguidores sumaron

Algunos lograron lucirse en la Copa del Mundo y otros pasaron inadvertidos, lo que no les impidió experimentar un enorme crecimiento en las redes.

Para sorpresa de muchos, Payne no figura entre los futbolistas que más seguidores ganaron durante la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 trata de victorias y derrotas dentro de la cancha, pero también suele traer alegrías para quienes no pudieron llegar a la gran final. Las redes sociales son una gran herramienta para la imagen de los jugadores , y hubo muchos que le podrán sacar provecho a su participación en el certamen planetario.

Más allá del caso del jugador neozelandés Tim Payne , este no fue el gran ganador durante la Copa del Mundo y su fama fue fugaz debido a su pobre nivel en la competencia. Otros sí supieron sacarle jugo a sus presencias en el campo de juego, superando así al fenómeno que nació como un reto de TikTok.

Para sorpresa de muchos, Tim Payne pasó al olvido con su rendimiento con Nueva Zelanda y ni siquiera llegó a estar entre los diez jugadores más queridos en redes sociales ni entre los que mayor crecimiento han logrado durante el Mundial 2026.

El neozelandés no jugó bien, su equipo quedó eliminado en la primera ronda y la popularidad que lo rodeaba se esfumó rápidamente en la Copa del Mundo.

Al fin y al cabo, esto nunca dejó de ser un torneo que iba a ser protagonizado por la pelota y lo que los futbolistas hagan con ella. Por eso, los tres mejor posicionados le deben esto al enorme nivel que demostraron dentro de la cancha.

En el debut de Cabo Verde en el Mundial 2026, todos pensaban que los africanos iban a sufrir una goleada en contra a la hora de medirse ante una de las candidatas como lo era España. Pero no contaban con que el arquero de 40 años saque a lucir su mejor versión y mantenga el marcador en cero.

Las redes sociales se empezaron a preguntar quién era la muralla que evitó que uno de los planteles más costosos de la Copa del Mundo no pueda convertir en el estreno. De tener cerca de 31 mil seguidores, pasó a poco más de 28 millones en Instagram.

El guardameta de 40 años fue el jugador más popular en Instagram. FIFA

Erling Haaland

El artillero de Noruega no necesitaba seguidores en su cuenta de Instagram, pero tuvo dos aspectos que lo hicieron el rey en este ámbito. Primero y principal, sus 7 goles en cinco partidos y el hecho de haber llevado a su país a disputar los cuartos de final por primera vez en toda su historia en la Copa del Mundo, fue clave.

A eso hay que sumarle su tensa pero divertida relación con la prensa, el carisma fuera de las canchas y el rito vikingo en cada triunfo histórico del conjunto nórdico. El Androide ya contaba con 40 millones de seguidores en su red social, pero el número subió hasta 57 millones.



El goleador de Noruega sumó muchos fanáticos en redes tras su participación en el Mundial 2026. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Cristiano Ronaldo

El último baile de la leyenda con Portugal tuvo un final abrupto y triste tras caer eliminado en octavos de final ante España. Pese a eso, el jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita dejará Estados Unidos, México y Canadá con un mayor número de seguidores en su cuenta de Instagram.

Mal no le iba a CR7 en esa red social, ya que acumulaba más de 600 millones de seguidores. Sin embargo, sumó 7 millones de followers para seguir potenciando su marca personal.

CR7 se despidió temprano de la Copa del Mundo y no volverá a disputar el torneo con su país. Gentileza FIFA

El top 10 de los jugadores más queridos en internet

Estos tres lideran los nombres que más seguidores sumaron en sus cuentas de Instagram y se convirtieron en los favoritos de la audiencia digital durante el Mundial 2026. A esto se le suman jóvenes promesas, futbolistas que no estuvieron a la altura y las grandes figuras del momento.