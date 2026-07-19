Las sorprendentes coincidencias entre el título de España en 2026 y el de Sudáfrica 2010 + Agregar ámbito en









Desde el resultado de la final hasta el rival sudamericano dirigido por Marcelo Bielsa, la consagración de la Roja repitió varios detalles de aquella conquista.

La victoria de España repitió detalles de la consagración de 2010, incluyendo un gol en tiempo suplementario y enfrentar rivales sudamericanos dirigidos por Marcelo Bielsa.

España volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol al conquistar el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El segundo título de "La Roja" estuvo marcado por una serie de coincidencias con la consagración de Sudáfrica 2010, al punto de que en España muchos hablaron de un camino "escrito".

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Una de las similitudes más llamativas fue el resultado de la final. Tanto en 2010 como en 2026, España se consagró campeona del mundo al imponerse por 1-0 en tiempo suplementario. Hace 16 años, Andrés Iniesta marcó el gol decisivo frente a Países Bajos en el minuto 116, mientras que esta vez Ferran Torres anotó el tanto del título ante la Selección argentina a los 106'.

Del rival sudamericano al estilo de juego: más puntos en común El recorrido hacia la corona también tuvo varios puntos en común. En ambos Mundiales, España integró el Grupo H y volvió a cruzarse con selecciones como Portugal a lo largo del torneo.

Además, llegó a la final apoyada en una defensa muy sólida: en 2010 recibió apenas dos goles en siete partidos y en 2026 también edificó su campaña sobre la seguridad defensiva, con apenas un tanto recibido.

Asimismo, en 2010 derrotó a un equipo sudamericano dirigido por el argentino Marcelo Bielsa (Chile) y en esta ocasión pasó algo similar, aunque el "Loco" ahora era el DT de Uruguay.

Otra coincidencia estuvo en el estilo de juego. Tanto el equipo dirigido por Vicente del Bosque como el de Luis de la Fuente se apoyaron en el control de la pelota, la paciencia para construir los ataques y una estructura colectiva por encima de las individualidades. Si en 2010 el símbolo fue Iniesta, en 2026 el protagonismo recayó en futbolistas como Rodri. El paralelismo también alcanzó a las finales. La de Sudáfrica 2010 fue recordada por su trámite cerrado, la escasez de situaciones de gol y el récord de tarjetas amarillas, antes de resolverse con una aparición de Iniesta en el alargue. En Nueva Jersey, España volvió a necesitar el tiempo suplementario para quebrar la resistencia argentina y quedarse con un nuevo título mundial, reforzando una serie de coincidencias que se volvieron virales durante toda la Copa del Mundo.