"Dibu" Martínez, la figura de Argentina: el estandarte que sostuvo a la Selección pese a la derrota + Agregar ámbito en









El arquero argentino fue de lo más destacado en el seleccionado nacional con buenas atajadas durante los 120 minutos de la final. Una vez más, dio la cara por la Albiceleste, que no pudo coronar con un título.

"Dibu" Martínez, la figura de Argentina: el estandarte que sostuvo a la Selección pese a la derrota

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser la figura del seleccionado argentino en una final del Mundial 2026, aunque esta vez, a diferencia de Qatar 2022, la Albiceleste no pudo coronar y se quedó a las puertas del bicampeonato. El arquero mostró su habitual solidez debajo de los tres palos y contribuyó a estirar la definición del partido, que finalmente se inclinaría en favor del conjunto español en alargue.

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Martínez fue, sin duda, fundamental para evitar la caída de su arco en un sinfín de ocasiones. En la primera parte del partido, logró controlar sin problemas los remates del delantero del Barcelona, Lamine Yamal, quien por la banda derecha tuvo las más peligrosas del equipo de Luis De la Fuente.

El arquero, que llegaba a este partido sin haber tenido actuaciones destacadas como en el Mundial 2022, se vio desbordado por la Roja, que dominó buena parte del encuentro e intentó abrir el partido en distintas ocasiones. Pero los ibéricos se toparon con la mejor versión de Martínez, que con salvadas a Dani Olmo en el complemento y a Pedri en el alargue, permitió mantener el arco en cero durante 105 minutos.

La lesión en la mano con la que arribó a EEUU, México y Canadá puso en duda su participación en el debut ante Argelia. Sin embargo, gracias a una preparación en tiempo récord, el arquero logró no solo disputar aquel encuentro sino también ser titular en todos los partidos de la Argentina en la Copa del Mundo.

Dibu Martínez, un arquero de finales, volvió a dar la talla este domingo frente a España, a pesar de las dificultades que tuvo el equipo para aguantar el partido, desde las lesiones de sus dos centrales, Cristian Romero y Lisandro Martínez, hasta la expulsión de Enzo Fernández que dejó con diez al equipo en un momento clave en el que ya no sobraba la energía para sostener el empuje de la Selección española.

A los 106 minutos, luego de evitar varios goles de parte de España, Martínez sufrió la apertura del marcador en los pies de Ferran Torres. Después de un centro llovido al área, Nico Williams la bajó y apareció el delantero para anotar su único gol en la Copa del Mundo y vencer la fortaleza del Dibu. Emiliano Martínez. FIFA En el partido de esta tarde, pese al gol, el arquero fue el sostén de la ilusión argentina con unas 9 atajadas, más que las logradas por Unai Simón en todo el torneo de España, un dato que refleja la flaqueza argentina en el encuentro y la solidez ibérica en todo el torneo. El arquero español fue galardonado con el Guante de Oro. Más allá del arquero, Argentina no pudo redondear una buena actuación desde el juego y fue superada por los españoles, que lograron controlar el partido apenas recibiendo unos pocos remates en contra en el cierre de la final, cuando los de Lionel Scaloni intentaban llegar al empate. La Selección Albiceleste se retiró de la Copa del Mundo habiendo llegado a su segunda final consecutiva. Pese a no poder coronar, la generación actual, dirigida por el entrenador de Pujato, dio una vez más muestras de coraje y de corazón, pese a no poder desplegar su mejor fútbol. El guardametas del Aston Villa demostró, una vez más, que en los momentos difíciles aparece y que es un arquero de finales. Nada, ni una derrota en una final del Mundo, podrá borrar eso.