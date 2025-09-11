Copa Davis: conocé todos los detalles de la serie entre Argentina y Países Bajos







Ya se conocen la fecha de los partidos, los jugadores y los horarios en los que se llevará a cabo la serie de Copa Davis entre argentinos y neerdanleses.

Quedó definido el sorteo de Copa Davis para Argentina en Groningen para la serie ante Países Bajos, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 en pleno Martiniplaza.

Esta serie se llevará a cabo en dos días: 12 y 13 de septiembre. La misma se desarrollará en el estadio indoor Martiniplaza de Groningen y tanto el viernes como el sábado, los partidos comenzarán a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

Tomás Etcheverry (finalmente le ganó la pulseada a Francisco Comesaña como segundo singlista) abrirá la serie este viernes ante Jesper De Jong y luego Francisco Cerúndolo irá ante el experimentado Botic Van de Zandschulp.

En tanto que, para el sábado, se jugará primero el dobles (Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek) y a continuación los últimos singles invertidos.

Se jugará al mejor de cinco partidos, que serán al mejor de tres sets, y el país ganador avanzará al Final 8 de Bolonia prevista del 18 al 23 de noviembre, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el último campeón.

Cronograma de la serie entre Argentina y Países Bajos Viernes 12 Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong

Francisco Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp Sábado 13 Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek

Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong

Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp