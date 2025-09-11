Quedó definido el sorteo de Copa Davis para Argentina en Groningen para la serie ante Países Bajos, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 en pleno Martiniplaza.
Copa Davis: conocé todos los detalles de la serie entre Argentina y Países Bajos
Ya se conocen la fecha de los partidos, los jugadores y los horarios en los que se llevará a cabo la serie de Copa Davis entre argentinos y neerdanleses.
Esta serie se llevará a cabo en dos días: 12 y 13 de septiembre. La misma se desarrollará en el estadio indoor Martiniplaza de Groningen y tanto el viernes como el sábado, los partidos comenzarán a las 9 de la mañana (hora de Argentina).
Tomás Etcheverry (finalmente le ganó la pulseada a Francisco Comesaña como segundo singlista) abrirá la serie este viernes ante Jesper De Jong y luego Francisco Cerúndolo irá ante el experimentado Botic Van de Zandschulp.
En tanto que, para el sábado, se jugará primero el dobles (Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek) y a continuación los últimos singles invertidos.
Se jugará al mejor de cinco partidos, que serán al mejor de tres sets, y el país ganador avanzará al Final 8 de Bolonia prevista del 18 al 23 de noviembre, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el último campeón.
Cronograma de la serie entre Argentina y Países Bajos
Viernes 12
- Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong
- Francisco Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp
Sábado 13
- Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek
- Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong
- Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp
