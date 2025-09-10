Canelo Álvarez vs Terence Crawford: a qué hora es y cómo ver la pelea en vivo por Netflix desde Argentina







La pelea por el título indiscutido supermediano entre Canelo y Crawford es el 13/9. Se verá sin costo adicional por Netflix. Conocé los detalles de la velada.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: a qué hora es y cómo ver la pelea en vivo por Netflix desde Argentina

Una de las peleas más esperadas de la década ya tiene fecha y plataforma confirmada: el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermediano (168 libras). El combate se realizará el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gran novedad para esta velada es la transmisión: la pelea se verá a nivel mundial por Netflix. La plataforma confirmó que el evento estará incluido en la suscripción regular "sin coste adicional" para todos sus clientes. La cartelera principal comenzará a las 22:00 horas (horario de Argentina), aunque se espera que el combate estelar entre Canelo y Crawford inicie cerca de la medianoche del sábado (ya madrugada del domingo).

La cartelera completa de Canelo vs. Crawford Además del combate principal que define al campeón indiscutido, la noche en Las Vegas contará con varias peleas de alto nivel, destacando el choque coestelar entre dos invictos:

Pelea Coestelar: Callum Walsh (Irlanda, 14-0) vs. Fernando Vargas Jr. (EE.UU., 17-0).

(Irlanda, 14-0) vs. (EE.UU., 17-0). Christian Mbilli (Canadá/Francia, 29-0) vs. Lester Martinez (Guatemala, 19-0).

(Canadá/Francia, 29-0) vs. (Guatemala, 19-0). Mohammed Alakel (Arabia Saudita, 4-0) vs. John Ornelas (EE.UU., 5-2-1).