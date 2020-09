Mercedes creció 7,4% y ganó 17% en el ejercicio del año pasado

El equipo dijo que el aumento se debió principalmente a mayores ingresos por patrocinio y marketing, y agregó que ganó el 23,6 % por cobertura televisiva en 2019.

Los costos aumentaron de 346.856 millones de euros (£ 311.458 millones) a 37.116 millones de euros ( £ 333.29 millones), mientras que se registró una ganancia de 16.384 millones de euros ( £ 14.712 millones), frente a la cifra de 2018 de 14.125 millones de euros (£ 12.684 millones).

Los costos de Mercedes para 2019 arrojan luz sobre el alcance de los recortes que el equipo deberá realizar para cumplir con las nuevas regulaciones de la F1 que están programadas para la próxima temporada.

En mayo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó un paquete de medidas de reducción de costos para la Fórmula 1 que incluirá un límite de presupuesto del equipo de 122.663.576 de euros ( u$s 145 millones) a partir de la temporada 2021.

Tras el acuerdo inicial de aplazamiento del reglamento técnico de 2021 hasta el 2022, que fue aprobado el 30 de marzo, las modificaciones adicionales al reglamento deportivo, técnico y financiero para 2020, 2021 y 2022 recibieron el apoyo unánime de los equipos y fueron ratificadas por el World Motor Sport Consejo.

El elemento principal de estas regulaciones es el límite de costos, que está diseñado para fomentar una mayor sostenibilidad financiera en el deporte y al mismo tiempo nivelar el campo de juego entre los 'tres grandes' equipos de Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing y los otros siete competidores.

El gasto se limitará a 122.663.576 de euros (u$s 145 millones) para 2021, 118.433.797de euros ( u$s 140 millones) para 2022 y 114.204.019 de euros (u$s 135 millones) para 2023-2025, según una temporada de 21 carreras.