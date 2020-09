Hamilton y Vettel piden avanzar hacia una Fórmula 1 más ecológica

El líder del campeonato y piloto de Mercedes no sólo piensa en el récord de siete títulos de Michael Schumacher que parece estar a poco de igualar y tampoco parece extrañar el glamour que solía rodear antaño a la máxima categoría.

No hace tanto, en la era pre-pandemia, según recuerdó Hamilton al afirmar que "antes de la irrupción del Covid-19 generábamos una cantidad increíble de desperdicios cada fin de semana".

"Comida, botellas de plástico...", rememoró el británico al apuntar no sólo a la gran cantidad de residuos, pocos de ellos reciclables, sino a la energía de origen fósil que impulsa a los bólidos de la Fórmula 1 desde sus inicios.

"Ya hemos pasado de los motores V10 a los V8 y sucesivamente a los V6", apuntó antes de anticipar que "nuestro deporte, a la larga, deberá moverse en dirección al motor eléctrico porque la industria automotriz se mueve en ese sentido".

"No se si llegaré a ser parte de ese cambio durante mi carrera, pero el futuro es ese", completó Hamilton, al confesar también que el aislamiento al que obliga la pandemia a veces se hace difícil de soportar, incluso para él.

Difícil de soportar, también, parece el presente para su colega y tetracampeón mundial alemán Vettel, pues Ferrari atraviesa una de sus peores temporadas en la Fórmula 1 y no logra enderezar el rumbo.

Amén de esa situación coyuntural, Vettel también se refirió al cambio que impone la etapa en lo que hace al modo de consumir y a la explotación indiscriminada de los recursos naturales que parece ser, sino lo es, el origen de la pandemia.

"Debemos hacer más por sanear el planeta. La Fórmula 1 debe hacer más. Debe abrirse y ser más tolerante porque de otro modo las cosas podrían volverse más difíciles", reflexionó el piloto alemán.

Recently I’ve been making many changes in my life to reduce my impact on the environment. The first step in this journey was to understand my personal impact on the planet so I could make changes to improve it. Since then, I have offset my carbon footprint from my Formula 1 career dating back to 2007, I have reduced travel where possible, I have gone plant-based and outside of the track, I try to use electric cars wherever possible. I also want to use my position as a racing driver to enforce positive and permanent change, which is why I’m working closely with Mercedes to slowly move their fleet of cars towards electric. This is my new dream car, the new EQS fully electric Mercedes. I can’t wait until it’s released!It’s difficult to always be perfect when we go about our daily lives, but I’m continuing to learn how to be better and I’m committed to staying educated and informed so I can play my part. Small steps lead to big change, so it’s important we all take a moment to understand our footprint and the small changes we can make in our everyday lives to put our planet first. The last step for me will be when I step away from this sport and can focus fully on helping heal the world to provide a better future for our kids and our kids, kids. #VisionEQS @mercedesbenz