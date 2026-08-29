Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro del fútbol y reveló a qué deporte le gustaría dedicarse + Agregar ámbito en









El astro luso ya definió qué hará una vez que cuelgue los botines y, lejos de darle la espalda al deporte, tiene claro dónde continuará sus aventuras.

CR7 ya tiene definido qué hacer una vez que deje el fútbol. Instagram de Cristiano Ronaldo

El fútbol se encuentra atravesando la última etapa de la rivalidad más importante que haya tenido, ya que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se acercan cada vez más al final de sus recorridos en el deporte. Si bien el argentino no ha dado una fecha para retirarse, el portugués ya dejó en claro cuándo será el momento.

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Pero lejos de dejar de estar ligado al deporte, CR7 tiene definido dónde seguirán sus aventuras una vez que cuelgue los botines. Aunque muchos saben que le dedica parte de su tiempo libre, el plan del astro luso sería quedar completamente vinculado en un rol bastante diferente al que tiene hoy en día.

Cristiano Ronaldo con look renovado en Arabia Saudita. @AlNassrFC CR7 y el final de su carrera: qué dijo Después de su casamiento con Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo habló en Vogue para revelar cuándo culminará su carrera en el fútbol. Si bien no es algo seguro, tras su participación en el Mundial 2026 todo parece indicar que este será, "probablemente", el último año del goleador en actividad.

En 1.100 partidos jugados en clubes, con 832 goles anotados y 260 asistencias, el rey de la UEFA Champions League, competición que ganó en cinco ocasiones, hoy se desempeña en el Al Nassr de Arabia Saudita. A fin de año culminará su contrato y no parece haber más desafíos para él.

Vistió las camisetas del Sporting de Lisboa de sus tierras, del Manchester United de Inglaterra en dos ciclos, la del Real Madrid para conseguir la mayoría de sus éxitos y también se dio el lujo de jugar en la Serie A, representando a la Juventus de Italia.

Con la Selección de Portugal también tuvo varios capítulos felices. Jugó 233 partidos, aportó 146 goles y conquistó tres títulos: la Eurocopa 2016 y dos Nations League, en 2019 y 2025. Además del pádel, Cristiano Ronaldo podrá pasar más tiempo con su flamante esposa e hijos. Instagram de Georgina Rodríguez No se alejará del deporte: la disciplina por la que cambiaría al fútbol Lejos de ser esta su última aventura en el deporte, Cristiano ya tiene decidido qué hará después de colgar los botines. Si bien reconoció que retirarse del fútbol le dejará un vacío enorme, ya trabaja en sus siguientes pasos y admitió tener todo planificado. “Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido", sentenció en la entrevista con Vogue, en la cual dio estas curiosas declaraciones. Esto no es ninguna novedad, ya que se lo ha visto practicar esta disciplina en varias ocasiones. Si bien aún no se sabe si intentará estar a la altura de los profesionales, algo imaginable debido a su gran espíritu competitivo y porque existen ejemplos de estos casos, como el de Arjen Robben, su futuro está más que asegurado.

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