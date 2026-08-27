El apellido Modric sigue en el Real Madrid: la hija de la leyenda fichó por la Casa Blanca + Agregar ámbito en









El Merengue podrá seguir con la dinastía del jugador croata, ya que su heredera se incorporó al equipo femenino.

El clan Modric seguirá ligado al fútbol del Merengue. Instagram: @lukamodric10

El paso de Luka Modric por el Real Madrid fue uno de los más importantes de la entidad española, ya que logró conquistar el título más valioso de Europa en reiteradas ocasiones. Pero desde hace tiempo el croata puso fin a su relación contractual con los Merengues, aunque eso no significó el final de su legado en el conjunto más ganador del fútbol del Viejo Continente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su hija seguirá su legado y será jugadora del equipo femenino. La noticia no solo fue celebrada por la estrella de Croacia, también fue muy bien recibida por los fanáticos madrileños, quienes apoyaron a la familia en este nuevo paso que volverá a unir el apellido con la institución.

Ema Modric seguirá los pasos de su padre Luka y vestirá la camiseta blanca. Instagram: @lukamodric10 Un apellido con peso: Ema Modric fue fichada por el Real Madrid Ema Modric tiene 13 años y es hija del astro que supo ser subcampeón del mundo con Croacia. Justamente, su relación con el Real Madrid es de toda la vida, ya que nació cuando su papá culminaba su primera temporada con la entidad española, mientras José Mourinho transitaba su primer ciclo como entrenador.

Oriunda de Zagreb, pasó por las categorías infantiles del Madrid CFF, el único club de la ciudad con categoría femenina, antes de marcharse a Milán para seguir las aventuras de su padre tras abandonar el conjunto madrileño.

Se incorporó a los Rossoneri en el Sub-13, ganó la Garino Cup en abril de este año y parecía que seguiría allí, pero decidió seguir los pasos de Luka. Bajo la dirección técnica de Héctor Bueno, Ema será nueva jugadora del Real Madrid y disputará la Primera División Autonómica, que comienza a finales de septiembre.

Ella no es la única hija de exjugadores del Real Madrid que formará parte de la institución. María González Redondo, hija de Raúl, o Manuela Da Silva, mejor conocida como Manu y heredera de Roberto Carlos, son algunas de las que quisieron emular los pasos de sus progenitores en el Merengue. El mediocampista es una leyenda en el Real Madrid. Instagram: @lukamodric10 Los éxitos de Luka Modric en el Real Madrid El astro croata y el Real Madrid tienen una relación que inició en 2012 y terminó en mayo de 2025. En ese trayecto, disputó 597 partidos, anotó 43 goles y levantó una enorme cantidad de títulos con la entidad española, convirtiéndose en uno de los más ganadores de su historia. En total fueron 6 UEFA Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Además, como reconocimiento individual, fue considerado el mejor jugador del mundo en 2018 al ganar el Balón de Oro.

Temas Fútbol