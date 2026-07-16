Cuánta plata reciben Boca, River y equipos argentinos por los jugadores que participaron del Mundial 2026

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA repartirá 355 millones de dólares entre las instituciones que aportaron futbolistas al torneo.

Argentina se enfrentará con España el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la final del Mundial 2026 .

Además de la posibilidad de defender el título obtenido en Qatar 2022, la participación de la Selección también genera ingresos económicos para los clubes argentinos que aportaron futbolistas al plantel dirigido por Lionel Scaloni .

A través del Programa de Ayudas a Clubes , la FIFA compensará a las instituciones que cedieron jugadores para la Copa del Mundo. El dinero se calcula según la cantidad de titulares convocados y los días que permanezcan afectados al torneo, por lo que los equipos que lleguen más lejos recibirán mayores montos.

River Plate y Boca Juniors aparecen como los principales beneficiados por la presencia de futbolistas en la Albiceleste, aunque otras instituciones de la Liga Profesional también recibirán dólares por jugadores que representaron a distintos países.

El dinero que recibirán los clubes argentinos por la participación de sus futbolistas en el Mundial 2026 forma parte del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA.

"Se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional. Este programa destinará 355 millones de dólares al fútbol de clubes, lo que supone un aumento del 70% con respecto a la última edición, tras la disputa de casi 1000 partidos entre la fase preliminar y la fase final", explicó el presidente de la entidad Gianni Infantino.

La Selección argentina llegó al Mundial 2026 con una lista de 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni. River y Boca son los que tienen una relación más directa con el plantel. El millonario percibe por Gonzalo Montiel, mientras que el clásico rival recibe por Leandro Paredes.

El resto de los ingresos de las instituciones nacionales llegan principalmente por jugadores convocados por otras selecciones e incluye:

River Plate: Gonzalo Montiel (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) y Matías Galarza Fonda (Paraguay).

(Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) y Matías Galarza Fonda (Paraguay). Boca Juniors: Leandro Paredes (Argentina).

(Argentina). Independiente: Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay).

Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay). Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador).

Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador). Rosario Central: Jaminton Campaz (Colombia).

Jaminton Campaz (Colombia). Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera (Uruguay).

Fernando Muslera (Uruguay). Vélez: Álvaro Montero (Colombia).

Álvaro Montero (Colombia). San Lorenzo: Orlando Gill (Paraguay).

Orlando Gill (Paraguay). Lanús: José María Canale (Paraguay).

José María Canale (Paraguay). Talleres de Córdoba: Alejandro Maidana (Paraguay).

Alejandro Maidana (Paraguay). Independiente Rivadavia: Alex Arce (Paraguay).

The Sporting News

Mundial 2026: cuánto dinero entrega la FIFA por los 19 jugadores del fútbol argentino

Para el Mundial 2026, la FIFA amplió el Programa de Ayudas a Clubes. En total destinará 355 millones de dólares, un incremento del 70% aproximadamente respecto de Qatar 2022.

De ese monto, 250 millones serán distribuidos entre los clubes que cedieron jugadores para la fase final de la Copa del Mundo, mientras que otros 100 millones estarán destinados a compensar la participación de futbolistas durante las Eliminatorias (2.360 dólares por cada titular).

"Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo", expresó la FIFA en un comunicado de prensa.

En Argentina, 19 fueron convocados que pertenecen a clubes de la Liga Profesional, por lo que once instituciones recibirán parte de esos fondos una vez finalizada la competencia.

River Plate es el que más dinero genera a través de este sistema. Con siete futbolistas distribuidos entre las selecciones de Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay, sumó un ingreso estimado de 35.000 dólares diarios cuando todos permanecían en competencia.

Detrás aparecen Independiente y Huracán, ambos con dos jugadores, lo que representa una compensación de aproximadamente 10.000 dólares por jornada para cada institución.

Boca Juniors, por su parte, recibe 5.000 dólares diarios gracias a Leandro Paredes. El mismo monto perciben Rosario Central, Vélez, Estudiantes, San Lorenzo, Lanús, Talleres e Independiente Rivadavia, que cuentan con un representante cada uno en la Copa del Mundo.

En un escenario que no ocurrió, que contemplaba la eliminación temprana de todas las selecciones sudamericanas, los clubes tienen garantizado un piso cercano a los 2.4 millones de dólares.