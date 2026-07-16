Entradas para la final entre la Argentina y España: cuánto cuestan y hasta cuánto se paga

Tras la clasificación de la Scaloneta, se espera que la demanda de entradas crezca aún más de cara a la final con España. Hasta el momento, se había habilitado solo el 40% de la venta y ahora se espera el resto.

Luego de que la Selección argentina venciera a Inglaterra en seminfinales de la Copa Mundial 2026 , ahora le espera el último paso este domingo con la final ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022. La expectativa por el partido más importante del torneo disparó la demanda de entradas y, con ella, los precios. Conseguir un lugar en el estadio para ver la definición de la Copa del Mundo se convirtió en un verdadero lujo: algunos tickets y paquetes de hospitalidad ya superan ampliamente los u$s20.000.

Argentina consiguió este miércoles una de sus victorias más resonantes de toda su historia, al vencer a Inglaterra por dos tanto contra uno, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Otro de los protagonistas y emblema del ciclo Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez, declaró tras el partido.

El arquero inició sus declaraciones filoso, como nos acostumbra. “ Mucho se hablaba de los rivales que nos habían tocado después de la fase de grupos, pero ahí te das cuenta de lo difícil que es un Mundial ", constató, sacando chapa tras el enorme triunfo contra el equipo inglés.

Con la clasificación de la Scaloneta, se espera que la demanda de entradas crezca aún más y, según supo TN , la venta se fue liberando en dos etapas: al inicio del Mundial se puso a la venta alrededor del 20% de la capacidad del estadio y, tras la clasificación de España a la final, se habilitó otro 20% . Ahora, con el duelo confirmado entre argentinos y españoles, saldrá a la venta el resto de las localidades.

Con la clasificación de la Scaloneta, se espera que la demanda de entradas crezca aún más.

Categoría 1 , ubicada en la sección 143, fila 29, se ofrece a u$s14.000 por persona;

, ubicada en la sección 143, fila 29, se ofrece a por persona; Categoría 2, en la sección 343, fila 3, cuestan u$s9000 cada uno;

Los valores son todavía más altos para quienes buscan una experiencia más exclusiva, ya que también existen opciones con paquetes de hospitalidad que incluyen acceso a sectores premium del estadio y servicios adicionales.

Por ejemplo, el paquete Single Match + Trophy Lounge tiene un valor de u$s29.000 por persona, mientras que el Single Match + Champions Club aparece en la página oficial de la FIFA entre u$s17.000 y u$s19.000, según la ubicación y la disponibilidad. De todas formas, aún no es posible acceder al sitio oficial para adquirirlas ya que se encuentra tildado desde que se conoció el pase de la Argentina a la final.

La gran final del Mundial 2026 se disputará:

Fecha: domingo 19 de julio;

Hora: 16:00;

Estadio: New York/New Jersey Stadium;

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU;

España parte como favorita en las apuestas para la final ante Argentina

La Selección Argentina dio otra muestra de carácter y con un segundo tiempo extraordinario dio otro golpe histórico, al ganarle 2-1 y eliminar a Inglaterra, como lo hizo en México '86. El próximo domingo jugará contra España en busca de ser el primer bicampeón del mundo en 64 años (el último en lograrlo fue Brasil en 1962).

Ni bien terminó el partido contra Inglaterra, las casas de apuestas actualizaron sus pantallas y ofrecieron las cuotas para el partido del domingo, percibiendo que España parte como favorito, ya que su triunfo paga menos que el argentino.

España abrió como favorita con -164 para vencer a Argentina en la final del domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, según DK Sports. La Scaloneta, denfensora del título, se instaló con +134 como perdedora, poco después de remontar el partido para eliminar a Inglaterra por un marcador final de 2-1 en la semifinal disputada en Atlanta. Las probabilidades de 90 minutos a tres bandas en DK Sports fueron España +125, Empate +200 y Argentina +260 ni bien finalizó la última semifinal.