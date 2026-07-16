Bitcoin se sostiene en los u$s61.000, pero el conflicto entre EEUU e Irán mantiene a los mercados en tensión

La inflación moderada en Estados Unidos alivió los temores sobre subas inmediatas de tasas y dio oxígeno a las criptomonedas. Sin embargo, la renovada hostilidad entre Washington y Teherán, con ataques por quinto día consecutivo, frena el rebote.

Bitcoin (BTC) consolida una leve recuperación y retoma los u$s64.000 tras avanzar algunas décimas porcentuales en las últimas 24 horas. Ethereum (ETH) también logra reponerse y se mantiene en los u$s1.870 , sin variaciones en los últimos días. En el resto de las altcoins, la situación es mixta, destacándose las caídas de Solana (-1,6%) y XRP (-1,4%).

La mejora de las últimas sesiones estuvo impulsada por datos de inflación al consumidor y al productor más moderados de lo esperado en Estados Unidos, que contribuyeron a calmar los temores sobre subas inminentes de tasas de la Reserva Federal (Fed) . Un entorno de tasas más bajas favorece a los activos especulativos sin rendimiento como las criptomonedas.

Sin embargo, las persistentes tensiones entre Estados Unidos e Irán —que también dispararon los precios del petróleo— mantienen a los mercados tradicionales y cripto mayoritariamente a la defensiva.

Ambos países intercambiaron ataques por quinto día consecutivo y mostraron escasa voluntad de retomar las negociaciones de paz. Las caídas en las acciones de los fabricantes de chips de alto vuelo sumaron presión adicional.

Los mercados advierten además sobre un posible repunte inflacionario impulsado por la energía en los próximos meses, lo que podría volver a poner a la Fed en una posición incómoda.

Entradas récord en fondos cripto y desmantelamiento de apuestas bajistas

Los flujos subyacentes del mercado, en tanto, siguen siendo constructivos. Según CoinShares, los fondos globales de criptomonedas recibieron entradas por u$s858 millones la semana pasada: los productos de Bitcoin captaron u$s706 millones, los de Ethereum u$s77 millones, los de solana u$s48 millones y los de XRP u$s40 millones.

El dato más llamativo fue la salida de u$s14 millones de posiciones cortas sobre Bitcoin, el mayor desmantelamiento semanal de apuestas bajistas registrado en lo que va de 2026.

Para CoinShares, esa reducción de las posiciones en contra de la criptomoneda líder —incluso en un contexto macroeconómico más volátil— representa un cambio de posicionamiento que históricamente precede subidas graduales antes que caídas abruptas.