Cuánto ganará la Selección argentina si sale campeón del Mundial 2026 y la comparación con Qatar 2022

La FIFA confirmó cifras inéditas para la próxima Copa del Mundo. El nuevo esquema eleva los ingresos para las federaciones y marca una diferencia respecto de la última edición.

La Copa del Mundo de 2026 no solo será la más grande de la historia por cantidad de equipos y partidos. También quedará marcada por un salto significativo en los ingresos que recibirán las selecciones participantes.

Con el Mundial 2026 a cargo de Estados Unidos, México y Canadá , la FIFA decidió incrementar de manera considerable el dinero destinado a premios . El crecimiento responde, entre otros factores, a la expansión de 32 a 48 selecciones y al aumento de los ingresos comerciales vinculados al certamen.

Para la Selección argentina , vigente campeona del mundo tras la consagración en Qatar 2022, el dato no pasa desapercibido. Si el equipo logra defender el título en Norteamérica, la recompensa económica será superior a la que recibió hace cuatro años , en un escenario donde los montos alcanzan cifras récord.

La FIFA aprobó una distribución total de 727 millones de dólares para las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026. Se trata de un incremento cercano al 50% respecto de Qatar 2022 , una señal clara de la magnitud económica que tendrá el torneo.

Dentro de ese reparto, el campeón recibirá 50 millones de dólares, la cifra más alta entregada en la historia de los mundiales masculinos. El subcampeón cobrará 33 millones, mientras que el tercer y cuarto puesto percibirán 29 y 27 millones, respectivamente.

Lionel Messi (2) Prensa AFA

La distribución confirmada por la FIFA quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones

Tercer puesto: 29 millones

Cuarto puesto: 27 millones

Del 5° al 8° lugar: 19 millones

Del 9° al 16° lugar: 15 millones

Del 17° al 32° lugar: 11 millones

Del 33° al 48° lugar: 9 millones

Además, cada federación clasificada recibirá 1,5 millones de dólares destinados a gastos de preparación, un aporte que se entrega independientemente del rendimiento deportivo. Esto garantiza que todas las selecciones tengan asegurado un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares por participar.

Cuáles fueron los premios económicos en Qatar 2022

Cuando Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar, la AFA recibió 42 millones de dólares por la obtención del título. Ese monto representó el premio más alto de aquella edición. La comparación deja en evidencia el crecimiento de los ingresos para el próximo certamen. Si la Albiceleste vuelve a coronarse en 2026, obtendrá 8 millones de dólares más que en su conquista de Qatar.

Argentina avión Qatar 2022 Marcelo Endelli/Getty Images Marcelo Endelli/Getty Images

En el Mundial disputado en Medio Oriente, la FIFA repartió alrededor de 440 millones de dólares en premios deportivos entre las 32 selecciones participantes. La expansión a 48 equipos llevó a la entidad a incrementar significativamente el fondo económico para mantener incentivos en todas las fases del torneo.

Para Argentina, entonces, una eventual defensa del título no solo tendría impacto deportivo. También representaría un ingreso récord para la AFA en un Mundial que promete romper marcas dentro y fuera de la cancha. Con 50 millones de dólares para el campeón, la edición 2026 se perfila como la más generosa de todos los tiempos en materia de premios económicos.