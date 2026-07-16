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16 de julio 2026 - 00:05

Los mejores memes de la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra

La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 desató una ola de publicaciones humorísticas antes, durante y después del partido.

La Selección argentina logró una histórica remontada ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y jugará su segunda final consecutiva.

La Selección argentina logró una histórica remontada ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y jugará su segunda final consecutiva.

@Argentina

Desde las primeras horas de este miércoles, el partido concentró la atención de los usuarios en Argentina y también generó repercusión a nivel internacional. La expectativa por el duelo se tradujo en una catarata de publicaciones humorísticas que acompañaron cada momento del encuentro.

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Los memes que dejó la clasificación

Los fanáticos compartieron imágenes, videos editados y referencias virales antes, durante y después del partido, con bromas sobre el desarrollo del encuentro, las emociones de los hinchas y la histórica remontada de la Selección argentina frente a Inglaterra.

Tras el triunfo, el foco pasó rápidamente a la final del Mundial 2026, en la que Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a España. Mientras tanto, Inglaterra disputará el partido por el tercer puesto frente a Francia.

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