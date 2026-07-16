Los mejores memes de la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra + Agregar ámbito en









La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 desató una ola de publicaciones humorísticas antes, durante y después del partido.

La Selección argentina logró una histórica remontada ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 y jugará su segunda final consecutiva. @Argentina

La Selección argentina protagonizó una remontada histórica ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y aseguró su lugar en la final frente a España. En paralelo al encuentro, las redes sociales se llenaron de memes que reflejaron el nerviosismo, la tensión y la euforia de los hinchas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde las primeras horas de este miércoles, el partido concentró la atención de los usuarios en Argentina y también generó repercusión a nivel internacional. La expectativa por el duelo se tradujo en una catarata de publicaciones humorísticas que acompañaron cada momento del encuentro.

Los memes que dejó la clasificación Los fanáticos compartieron imágenes, videos editados y referencias virales antes, durante y después del partido, con bromas sobre el desarrollo del encuentro, las emociones de los hinchas y la histórica remontada de la Selección argentina frente a Inglaterra.

Tras el triunfo, el foco pasó rápidamente a la final del Mundial 2026, en la que Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a España. Mientras tanto, Inglaterra disputará el partido por el tercer puesto frente a Francia.