Franco Colapinto quedó último en la primera práctica del GP de Las Vegas, lejos del ritmo de punta

El piloto argentino marcó 1:36.758 en su mejor vuelta y terminó a casi dos segundos de Charles Leclerc, líder de la primera sesión.

Franco Colapinto no tuvo la mejor primera práctica en Las Vegas.

Franco Colapinto tuvo un arranque difícil en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó último en las prácticas libres 1 de la vigésimo segunda fecha de la Fórmula 1. El argentino registró un tiempo de 1:36.758 con neumáticos blandos y quedó a menos de dos segundos del mejor crono del monegasco Charles Leclerc, referente de la sesión.

El piloto pilarense no logró encontrar ritmo en una tanda que dejó varias sorpresas. Mientras Colapinto cerraba la planilla en la última posición, el tailandés Alex Albon (Williams) se ubicó segundo y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) completó los tres primeros.

Por su parte, la performance de su compañero Pierre Gasly dejó expuesta la falta de adaptación del joven piloto a la noche de Nevada. El francés finalizó 12° con una vuelta de 1:35.589, tras haber llegado a ocupar el quinto lugar durante varios minutos, lo que demuestra que el monoplaza de la escudería podría aspirar a puntos en el Las Vegas Street Circuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1991683510122520860&partner=&hide_thread=false First hour of practice complete in Vegas pic.twitter.com/2K5AAC8K8i — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 21, 2025 De todos modos, las prácticas iniciales suelen servir para que los pilotos reconozcan la pista y comiencen a trabajar en la puesta a punto antes del evento principal. A medida que avance el fin de semana, se espera una mejora en los tiempos y movimientos en la tabla.

El cronograma continuará este viernes con las FP2 desde la 01:00, mientras que las FP3 se disputarán el mismo día desde las 21:30. La clasificación tendrá lugar el sábado, también a la 01:00, antes del gran premio del domingo.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la F1 Viernes 21 de noviembre Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30 Sábado 22 de noviembre Clasificación: 01:00 Domingo 23 de noviembre Carrera: 01:00 Dónde ver en vivo el Gran Premio de Las Vegas El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.