De la natación al fútbol: quién es Samar Nassar, la lider de la Selección de Jordania

Bajo su mandato, el crecimiento fue tal que los éxitos tardaron menos de diez años en llegar.

La exatleta es una pieza fundamental en el desarrollo del deporte rey en su país. Jan Kruger/Getty Images

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina. La nueva edición, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá como gran novedad la incorporación de más selecciones, ya que un total de 48 naciones buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol mundial.

Este nuevo formato permitió que combinados nacionales que históricamente no lograban clasificar hoy tengan mayores oportunidades. Jordania, que integrará el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria, fue una de las grandes sorpresas. Detrás de ese logro aparece el rol clave de Samar Nassar dentro de la federación.

Samar Nassar FIFA TV La directiva es una pieza fundamental el desarrollo del deporte en su país. FIFA TV La historia de Samar Nassar La actual Secretaria General de la Asociación de Fútbol de Jordania acumula más de 20 años de experiencia en el ámbito deportivo, aunque sus primeros pasos estuvieron alejados del fútbol. Es licenciada en biología molecular y genética, pero construyó su reconocimiento a partir de su recorrido como atleta y dirigente.

Fue nadadora olímpica y representó a Jordania en los Juegos de Sídney 2000 y Atenas 2004. Más adelante asumió una responsabilidad aún mayor al convertirse en jefa de la delegación en Londres 2012. En ese rol fue clave para atraer patrocinadores y mejorar la infraestructura destinada a los atletas jordanos.

Su llegada al fútbol se produjo años después y ya lleva ocho años vinculada a la disciplina. Durante ese período, su gestión fue determinante para el desarrollo del deporte en el país. Bajo su conducción, el fútbol femenino logró la clasificación al Mundial Sub 17, mientras que la selección mayor masculina alcanzó el subcampeonato en la Copa Asiática y obtuvo el histórico boleto al Mundial 2026.

El apoyo de la FIFA a Jordania Samar Nassar mantiene una relación cercana con la FIFA, que la considera una figura central para el crecimiento del fútbol jordano. El organismo internacional encontró en su gestión una vía para impulsar el desarrollo del país, luego de varios años fuera del radar de las selecciones más competitivas de la confederación asiática. Con el respaldo de Gianni Infantino, se destinaron recursos al programa Forward, una iniciativa que permitió mejorar la infraestructura tanto para el plantel profesional como para las divisiones formativas, en las ramas femenina y masculina. Entre las obras más relevantes se destacan mejoras en los campos de juego, reformas edilicias y la construcción de un centro de tecnificación con gimnasio, servicios médicos y aulas de capacitación.

