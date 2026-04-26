Mundial 2026 por Youtube: cuáles son los partidos que se transmitirán gratis

La plataforma digital cerró un acuerdo con la FIFA que le permitirá a la gente poder ver varios partidos de la próxima edición de la Copa del Mundo sin costo.

La FIFA y la plataforma digital cerraron un acuerdo que favorecerá al público en todo el mundo.

El fútbol atraviesa un cambio marcado en la forma en que se consume, con plataformas digitales que empiezan a ocupar un rol cada vez más fuerte en esta clase de eventos. En ese contexto, el Mundial 2026 aparece como un punto de inflexión en la manera de acceder a los partidos y cambiará las reglas de la transmisión para siempre.

A diferencia de ediciones anteriores, la estrategia apunta a combinar lo tradicional con el contenido online , con el objetivo de ampliar el alcance del torneo y adaptarse a las nuevas audiencias. Esto incluye transmisiones gratuitas y nuevas formas de interacción.

La FIFA confirmó un acuerdo con YouTube para que la plataforma se convierta en uno de los principales canales digitales del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Este convenio busca ampliar la distribución del contenido oficial y adaptarse a nuevas formas de consumo del fútbol.

Si bien la asociación no implica la liberación total de los encuentros de manera gratuita, introduce algunas novedades relevantes. Se podrá ver en vivo los primeros 10 minutos de cada partido a través de la plataforma, algo que no tenía precedentes en la historia del torneo.

Además, los broadcasters oficiales podrán utilizar YouTube como canal complementario. . Esto permitirá la emisión de partidos seleccionados, además de publicar resúmenes extendidos, jugadas destacadas y contenido exclusivo vinculado a cada jornada en tiempo real.

La FIFA también liberará parte de su archivo histórico en el canal oficial, con partidos completos de ediciones anteriores y momentos icónicos. Esta decisión amplía la oferta disponible y refuerza la presencia del torneo más allá de la competencia en sí.

El objetivo es claro: construir un Mundial 2026 más digital, con contenido disponible en múltiples formatos y dispositivos, sin depender únicamente de la transmisión televisiva tradicional-

Copa del Mundo Presley Ann/Getty Images/Coca-Cola Company La Copa del Mundo tendrá una importante presencia en las plataformas digitales. Presley Ann/Getty Images/Coca-Cola Company

Los beneficios para los creadores

El acuerdo también incluye un rol central para los creadores de contenido, que tendrán un papel fundamental en la cobertura del torneo. Esta participación busca generar una narrativa más cercana y dinámica al público joven, con nuevas formas de contar lo que sucede dentro y fuera de la cancha.

Los creadores seleccionados podrán producir contenido desde los estadios, acceder a material exclusivo y trabajar con imágenes oficiales. Esto abre la puerta a formatos distintos, como análisis tácticos, historias detrás de escena y experiencias en primera persona.

Antes incluso del inicio del torneo, también podrán utilizar el archivo digital de la FIFA para generar contenido y anticipar la competencia. Esta estrategia apunta a sostener el interés del público durante más tiempo y no limitarlo solo a los días de partido. Para la FIFA, este enfoque permite llegar a audiencias más jóvenes, que consumen fútbol principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales. Al mismo tiempo, ofrece nuevas oportunidades de monetización tanto para los creadores como para los socios comerciales.

Embed - El Mundial 2026 cambia TODO: FIFA se mete en YouTube y TikTok

Youtube no será la única plataforma: el acuerdo con Tik Tok

YouTube no será la única plataforma con presencia fuerte en el Mundial 2026. La FIFA también cerró un acuerdo con TikTok, que tendrá un rol clave en la difusión de contenido en formato corto y cobertura en tiempo real.

En este caso, la plataforma funcionará como un espacio de referencia para contenidos vinculados al evento, con acceso a imágenes exclusivas y clips personalizados. El acuerdo incluye la creación de un centro de información específico del Mundial 2026 dentro de la aplicación, donde los usuarios podrán seguir novedades, ver contenido temático y acceder a información sobre partidos y selecciones.

Además, TikTok desarrollará un programa global para creadores, que tendrán acceso a instancias exclusivas como entrenamientos y conferencias. Esto permitirá ampliar la cobertura desde una perspectiva más cercana y adaptada a las dinámicas de la plataforma.