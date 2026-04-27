Esteban Andrada rompió el silencio tras el escándalo en el ascenso español: qué dijo

El arquero de Real Zaragoza reconoció su error luego del golpe a Jorge Pulido en el duelo ante Huesca y aseguró que se trató de una reacción fuera de contexto.

El episodio protagonizado por Esteban Andrada en el partido entre Huesca y Real Zaragoza sigue generando repercusiones. Luego de su expulsión por agredir con un puñetazo al capitán rival, el arquero argentino salió a dar explicaciones y expresó públicamente su arrepentimiento por lo ocurrido en el denominado clásico aragonés.

“ Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy ”, manifestó el ex Boca Juniors en un video difundido por su equipo, en medio de la polémica que se instaló tanto en España como en redes sociales.

El mendocino también intentó poner en contexto la situación, remarcando que no se trata de una conducta habitual en su carrera: “ A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma ”.

Además de su descargo, Andrada dirigió un mensaje directo a Jorge Pulido y al entorno del Huesca , reconociendo su error y el impacto de su accionar: “ No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento ”.

El arquero, surgido de Lanús, quedó en el centro de la escena y su futuro en el club español es incierto. Desde la dirigencia del Real Zaragoza ya iniciaron un proceso interno para evaluar posibles sanciones, mientras que en el entorno del fútbol español se especula con una suspensión prolongada e incluso con la posibilidad de que el jugador no continúe en la institución.

En ese marco, el propio futbolista se puso a disposición de las autoridades de La Liga para dar las explicaciones necesarias: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, concluyó.

El incidente no solo complica su situación personal, sino también el presente deportivo del Real Zaragoza, que atraviesa un momento delicado en la temporada y podría perder a su arquero en un tramo decisivo del campeonato.