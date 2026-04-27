Batalla campal en un torneo Sub 15 en Santiago del Estero: golpes, corridas y varios heridos

Unión Santiago y Tucumán Central protagonizaron una violenta pelea que obligó a suspender el partido y encendió la alarma en el fútbol formativo argentino

Un grave episodio de violencia sacudió al fútbol juvenil argentino durante un partido del II Torneo Nacional Juvenil 2026 . El encuentro de la categoría Sub 15 entre Unión Santiago y Tucumán Central , disputado en el estadio Roberto “Tito” Molinari de Santiago del Estero, terminó en una pelea generalizada que dejó varios jugadores heridos y obligó a la suspensión inmediata del juego.

El conflicto se desató de manera repentina, cuando futbolistas de ambos equipos comenzaron a enfrentarse dentro del campo. En cuestión de segundos, la situación escaló a empujones, golpes de puño y patadas, generando una escena de descontrol total ante la mirada de entrenadores, familiares y espectadores.

Al momento de los incidentes, Unión Santiago se imponía por 2 a 0, pero el resultado pasó a un segundo plano frente a la gravedad de lo ocurrido. El árbitro decidió detener el encuentro y darlo por suspendido, mientras ingresaba una ambulancia para asistir a los jugadores afectados.

Tras lo sucedido, ambos clubes emitieron comunicados oficiales en los que repudiaron los hechos y remarcaron la importancia de preservar los valores del deporte formativo.

Testigos relataron que la pelea se extendió durante varios minutos, con corridas dentro del campo y dificultades para contener la situación. Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando preocupación y repudio en el ambiente deportivo.

Reacciones y posibles sanciones

Tras lo sucedido, ambos clubes emitieron comunicados oficiales en los que repudiaron los hechos y remarcaron la importancia de preservar los valores del deporte formativo. Desde Unión Santiago señalaron que su prioridad es el bienestar de los jugadores y se comprometieron a colaborar con la investigación. Por su parte, Tucumán Central también rechazó la violencia y llamó a reflexionar sobre el rol del fútbol como espacio de aprendizaje.

La organización del torneo ahora deberá analizar el informe arbitral para definir las sanciones correspondientes. Además, quedó en duda la continuidad de la jornada y de los próximos partidos entre ambos equipos.

El episodio reabre el debate sobre la violencia en divisiones juveniles, donde el foco debería estar puesto en la formación, el respeto y el desarrollo integral de los jóvenes deportistas.