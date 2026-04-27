Una nueva imagen de Jack Grealish preocupa al fútbol: fue fotografiado dormido en un bar

El jugador del Everton está en proceso de recuperación tras una cirugía en el pie y podría no ser convocado para el Mundial.

El futbolista Jack Grealish volvió a ser noticia por nuevas imágenes que generaron gran preocupación. Mientras se encuentra en proceso de recuperación por una cirugía en el pie, el mediocampista del Everton fue fotografiado profundamente dormido , rodeado de vasos y botellas, en un rooftop en Manchester .

Este incidente se suma a una serie de comportamientos fuera del campo que ponen en duda su compromiso profesional , especialmente en un momento tan crítico de su carrera, donde está fuera de competencia y casi sin posibilidad de ser convocado al Mundial 2026 .

Las fotos, publicadas por "The Sun" , muestran al jugador, aparentemente exhausto, rodeado de bebidas en un bar al aire libre en Manchester, mientras sus amigos intentaban despertarlo sin éxito.

Según testigos citados por el medio inglés, el jugador llegó cerca de las 16:30 del sábado y, después de una hora, ya estaba profundamente dormido en la mesa. "Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar" , detalló uno de los presentes.

grealish

Aunque el futbolista se encontraba en pleno proceso de rehabilitación por su cirugía en el pie, este tipo de comportamientos genera inquietud entre sus seguidores y, especialmente, entre los encargados de su recuperación.

Semanas atrás, el propio Grealish había publicado imágenes asegurando que trabajaba para volver "más fuerte".

Otros momentos del futbolista que alertaron a los fanáticos

Este no es el primer incidente que trae polémica sobre la vida extradeportiva de Jack Grealish. En varias ocasiones, el jugador ya había sido noticia debido a sus actitudes fuera de la cancha.

En 2025, cuando el Manchester City le ganó al Crystal Palace por 5-2 en el Etihad Stadium por la Premier League, donde el mediocampista solo jugó tres minutos, visitó "Bagatelle", un reconocido club de Londres para celebrar.

"Jack llegó sobre las 22:45 del domingo y fue el alma de la fiesta. Estaba con cuatro amigos y había chicas rodeándolo en su mesa. Incluso tenía un guardaespaldas protegiendo su mesa en el restaurante", le contó uno de los testigos a "The Sun". También aseguran que gastó 6.000 euros esa noche.

"Cuando hizo el famoso saludo de El Lobo de Wall Street, cuando el personaje de DiCaprio saludaba a sus banqueros corruptos, todos se volvieron histéricos... Estaba bailando y cantando al ritmo de la música antes de que el grupo se fuera después de la una de la madrugada. Pidieron muchas botellas para su mesa y también comieron dentro de la discoteca", detallaron los presentes al portal inglés.

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Otra ocasión fue en 2023, el año en el los Citizens se consagraron campeones de la FA Cup, la Premier League y la Champions League por primera vez en su historia. En ese entonces, Grealish fue una de las grandes figuras del equipo.

En una gira de festejos que comenzó en Turquía, y que continuó en Ibiza y Manchester, la actitud fiestera del jugador se destacó por sobre el resto.

"No suelo ser así pero hemos ganado el Triplete y es algo que nunca volverá a suceder. Así que fui y lo disfruté y no fui el único. Muchas veces verás a todos grabándome pero podría mostrarte cosas en las que otros estaban igual", dijo en una entrevista con "Daily Mail".

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Y continuó: "Nunca me sentaría aquí y te mentiría y diría que no bebo y no salgo de fiesta porque lo hago. Soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo. No me arrepiento, ¡así soy cuando estoy de fiesta!", concluyó.

Por su comportamiento, distintos medios europeos lo comparan con figuras como George Best y Paul Gascoigne, cuyas carreras estuvieron llenas de escándalos relacionados con el alcohol y la vida nocturna.