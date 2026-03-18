La figura de Los Ángeles Lakers no perdió el ritmo en la cancha, pero en su vida personal atraviesa una situación muy delicada.

La estrella eslovena sufre un complicado momento personal, pese a su buen nivel en el básquet de Estados Unidos.

Luka Doncic no vive su mejor presente, y lejos tiene que ver con su nivel actual. El esloveno ha dejado en claro que es una de las máximas figuras del básquet en todo el mundo, pero atraviesa un momento personal más que duro. Esto no se vio reflejado en su nivel de juego, pero explica el mal estado de ánimo de los últimos meses.

La figura de Los Ángeles Lakers , quién en el último partido anotó 36 puntos, es el foco de las noticias por el reciente pedido de divorcio de su esposa. Esto se suma a varias cuestiones personales que sufre el europeo, que incluso no puede ver a sus hijas por la mala relación que vive con su pareja.

Luka Doncic y Anamaria Goltes se conocen desde los 12 años , cuando coincidieron en unas vacaciones en la costa de Croacia. Ella lo acompañó en su etapa en Madrid y luego en su carrera en la NBA, viviendo primero en Texas y recientemente en Los Ángeles. En diciembre de 2023 nació su primera hija, Gabriela, consolidando la imagen pública de la familia antes de que comenzaran los problemas de convivencia por el traslado definitivo a California.

La relación se rompió luego de la mudanza a Los Ángeles, donde Goltes abandonó la casa familiar y presentó la demanda de divorcio. La modelo reclama la custodia de sus hijas y la división de los bienes que construyeron juntos durante más de una década de convivencia. La pareja pasó de mostrarse unida en todos los eventos oficiales a no tener ningún tipo de comunicación privada, dejando que sus representantes legales manejen cada detalle de la separación en los juzgados de familia.

La ruptura amorosa se suma a una serie de desgracias que vive el jugador. En 2022 fue denunciado por su propia madre , años después fue obligado a llegar a los Lakers pese a su deseo de continuar en los Dallas Mavericks y, hoy en la franquicia más importante de la NBA, su matrimonio llegó a su fin y terminó en un auténtico escándalo.

Doncic Anamaria Goltes Instagram de Anamaria Goltes La pareja se conoce desde que ambos tenían 12 años. Instagram de Anamaria Goltes

Con intervención de la policía: la discusión que desató el conflicto

El conflicto judicial se hizo público cuando la policía intervino en un hospital de Eslovenia durante diciembre de 2025. Los agentes llegaron al centro médico, donde la mujer había dado a luz a su segunda hija. Goltes habría denunciado una fuerte discusión originada por el traslado de la mayor hacia Estados Unidos. Según el reporte oficial, Doncic pretendía llevarse a Gabriela a Los Ángeles, lo que generó un enfrentamiento verbal que motivó el llamado a las autoridades locales por parte de la modelo.

Tras este episodio, la justicia emitió una orden de protección temporal que prohíbe al jugador acercarse a su expareja. La denuncia incluye cargos por hostigamiento, basados en el comportamiento del deportista durante la discusión ocurrida en el centro médico y situaciones de presión posteriores.

Esta medida judicial impide cualquier tipo de charla directa entre los involucrados, obligando a que todas las decisiones sobre las hijas se tomen únicamente mediante personas autorizadas por el juez de la causa.

La presencia de la policía y la posterior orden de restricción cambiaron la rutina del jugador, quien debió presentar declaraciones ante las autoridades para dar su versión de los hechos. El incidente eliminó la posibilidad de un acuerdo privado y los informes de aquel día son utilizados por la defensa de Goltes, para justificar que se mantengan las medidas de seguridad y el distanciamiento actual en el expediente que tramita en California.

No ve a su hija desde el nacimiento: el pedido de Doncic

El punto central de la demanda es el pedido urgente de Luka Doncic para poder reencontrarse con sus hijas de manera presencial. El jugador afirma en los documentos presentados que no ha podido ver ni estar cerca de la menor de ellas, Olivia, desde el día en que nació a finales de 2025, mismo día de la discusión en el centro médico.

Su reclamo exige que el juez fije fechas de encuentro de forma inmediata, asegurando que se le está impidiendo cumplir con su rol de padre desde que se inició la crisis.

Los abogados de Anamaria Goltes rechazan el pedido basándose en los informes de las peleas reportadas durante la intervención policial previa. La defensa sostiene que las medidas de restricción son necesarias para proteger a las menores mientras se desarrolla el juicio de divorcio y se evalúa la conducta del deportista. La justicia de California ordenó estudios psicológicos para ambos padres antes de resolver si permite visitas con supervisión o si mantiene el bloqueo de los encuentros solicitado por la madre.

Doncic también pidió que intervenga un mediador judicial para intentar acordar una custodia compartida sin necesidad de seguir el litigio en los tribunales. Su objetivo es recuperar el vínculo con sus hijas a pesar de la orden de restricción que sigue vigente por los cargos de hostigamiento presentados en su contra.

Hasta que el magistrado no dicte una nueva resolución, el contacto del basquetbolista con las menores permanece suspendido legalmente, marcando la etapa más compleja de su trayectoria fuera de las canchas.