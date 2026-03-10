Estrellas del básquet: los 3 deportistas superaron los 500 millones de dólares solo en sueldos

Las figuras más importantes del básquet de los Estados Unidos comparten un récord prestigioso para sus finanzas personales.

Las máximas figuras de la NBA han cerrado acuerdos increíbles con sus franquicias.

La NBA maneja cifras millonarias en cada temporada y sus grandes figuras figuran en los listados de los atletas mejor pagados del mundo. Dentro del mundo del básquet de élite , un pequeño grupo de jugadores logró superar la barrera de los 500 millones de dólares generados de manera exclusiva a través de sus sueldos.

Estos números se calculan sumando únicamente los contratos oficiales que firmaron con sus respectivos equipos a lo largo de los años, dejando fuera cualquier ingreso por patrocinios o negocios personales que tengan.

Hasta el momento, solo tres jugadores tienen garantizado su lugar por encima de los 500 millones de dólares conseguido solo con sus contratos , mientras que otros dos veteranos mantienen la posibilidad de alcanzar esa marca antes de retirarse. Todos ellos comparten cancha bastante seguido, ya sea como compañeros o rivales.

LeBron James ingresó a la NBA en el año 2003 directamente desde la escuela secundaria. Durante su carrera logró cuatro campeonatos, cuatro premios de MVP y superó el récord histórico de puntos jugando para las franquicias de Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers.

Este recorrido lo ubica en el primer puesto con 581,4 millones de dólares ganados solo en contratos. Su estrategia fue firmar acuerdos cortos para negociar aumentos permanentes, logrando que gran parte de su fortuna salarial se genere en su etapa actual en California, donde percibe 52.6 millones durante la presente temporada.

Kevin Durant

Kevin Durant logró ganar dos campeonatos durante su paso por los Golden State Warriors. A lo largo de los años fue traspasado entre distintas franquicias, vistiendo la camiseta de los Brooklyn Nets, los Phoenix Suns y, recientemente, firmando una extensión de contrato para jugar con los Houston Rockets.

Los millones que cobra Durant por temporada en la NBA.

Al finalizar esta temporada, superará oficialmente la marca de los 501,1 millones de dólares gracias a su salario de 53,2 millones. A nivel económico, su paso de cuatro años por Brooklyn le dejó su mayor ingreso con 147.4 millones, mientras que en Golden State cobró la menor cantidad con 81.5 millones.

Stephen Curry

Stephen Curry tiene el récord histórico de la NBA en tiros de tres puntos anotados en una misma temporada y en la tabla general. Jugó toda su carrera para los Golden State Warriors, franquicia con la que ganó dos premios al jugador más valioso, logrando uno por voto unánime.

Su cuenta actual marca 470,1 millones de dólares, pero su contrato le asegura cruzar los 500 millones el próximo año. A pesar de haber cobrado menos dinero en sus inicios en el básquet, hoy compensa esa etapa con un sueldo de 59,6 millones y otro de 62,5 millones para la siguiente temporada.

Al borde de alcanzar el récord: James Harden y Paul George

James Harden y Paul George son dos de los jugadores activos que están más cerca de alcanzar este récord histórico. Ambos superan los 34 años de edad y se mantienen compitiendo en el torneo, con George defendiendo la camiseta de los Philadelphia 76ers y Harden recientemente llegado a los Cleveland Cavaliers.

The Beard acumula 411.4 millones de dólares y posee una opción a favor de 42.3 millones para el próximo torneo. PG-13 registra 406.2 millones cobrados y, gracias al contrato de más de 200 millones que firmó con su equipo actual, cruzará la barrera de los 500 millones en la temporada 2027-2028.