Allanan la casa del futbolista Cristian Tarragona en una pesquisa por material de abuso sexual infantil







El operativo lo lleva a cabo Policía de Investigaciones. El futbolista de Unión de Santa Fe se dirigía al entrenamiento cuando irrumpieron las autoridades.

Policías ingresaron a la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil. X

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la división Trata de Personas realizaron este jueves un operativo en una propiedad ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, que pertenece al futbolista de Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona. En ese domicilio también viven integrantes de su familia.

El procedimiento formó parte del programa internacional Escudos para la niñez, que desplegó actuaciones simultáneas en distintos puntos del territorio santafesino, entre ellos Villa Constitución. Al momento del ingreso policial, Tarragona se dirigía al entrenamiento del club.

La vivienda allanada, ubicada frente a una plaza, posee en el fondo varios departamentos. Según informaron fuentes del caso, “no está identificada la persona del grupo” vinculada directamente a la investigación.

Qué buscaban los investigadores El propósito central del allanamiento consistió en secuestrar dispositivos electrónicos y otros elementos que pudieran contener material de abuso sexual infantil. Hasta esta instancia, no se registraron personas detenidas ni imputaciones específicas.

tarragona san lorenzo.jpg Tarragona, exjugador de San Lorenzo, se dirigía al entrenamiento cuando entraron las autoridades. @SanLorenzo Los investigadores evitaron confirmar si algún ocupante de la casa estaba individualizado como sospechoso, y remarcaron que la prioridad era recolectar evidencia para avanzar en la causa.

La trayectoria del delantero Cristian Tarragona, delantero de 34 años, llegó a Unión como futbolista libre después de finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba en el último mercado de pases. Su contrato con el Tatengue quedó fijado hasta diciembre de 2026. El atacante se había incorporado a Talleres en agosto de 2024, también con el pase en su poder, tras su salida de San Lorenzo. En el club cordobés jugó 38 partidos, marcó cinco goles y se consagró campeón de la Supercopa Internacional. Con su arribo al conjunto santafesino, Tarragona sumó la 15° camiseta de su carrera profesional. Antes pasó por Vélez, Gimnasia La Plata, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear, Arsenal y el Atlante de México, entre otras instituciones.