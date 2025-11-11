Tragedia en Misiones: hallaron sin vida a un joven futbolista que había desaparecido en el rio Paraná







Dilan González, de 17 años se metió al río Paraná con amigos y no volvió a salir. Su cuerpo fue hallado por Prefectura Naval tras horas de búsqueda.

Horas antes del accidente, Dilan había sido titular en la goleada de Bartolomé Mitre sobre Santa Ana por 8 a 0, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña. Además, ya había tenido participación en el Federal A bajo la conducción de Pico Salinas.Su partida dejó un profundo dolor entre quienes lo conocieron y un vacío en el fútbol misionero, que lo recordará por su talento, humildad y pasión por el deporte. Club Atlético Bartolomé Mitre

El futbolista misionero Dilan González murió ahogado en el río Paraná, luego de ingresar al agua con amigos el domingo por la tarde. El joven, de 17 años, era una de las grandes promesas del club Bartolomé Mitre y recientemente había firmado contrato para sumarse a Vélez Sarsfield, donde iba a continuar su carrera profesional.

El hecho ocurrió en la zona de Villa Cabello, Posadas, cerca de la avenida Julio Piró y Centenario, cuando González se metió al río junto a un amigo y su novia. Alrededor de las 18:30, las autoridades fueron alertadas de que el adolescente no había vuelto a salir del agua.

Hallazgo tras una intensa búsqueda Durante la noche se montó un operativo especial encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que retomó las tareas al amanecer. Finalmente, cerca de las 6:30 del lunes, una patrulla fluvial al mando del oficial auxiliar Nicolás Barrientos divisó el cuerpo del joven y procedió a su recuperación. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Médico Policial y la Comisaría Séptima, además de un equipo de psicología policial que asistió a los familiares.

Hallazgo tras una intensa búsqueda Durante la noche se montó un operativo especial encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que retomó las tareas al amanecer. Finalmente, cerca de las 6:30 del lunes, una patrulla fluvial al mando del oficial auxiliar Nicolás Barrientos divisó el cuerpo del joven y procedió a su recuperación. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Médico Policial y la Comisaría Séptima, además de un equipo de psicología policial que asistió a los familiares.

futbolista misiones Prefectura Naval halló el cuerpo del joven futbolista tras intensas tareas de rastrillaje en el río Paraná, a la altura de Villa Cabello. STOP Dolor en Bartolomé Mitre: la despedida del club que lo vió nacer La muerte del jugador generó una profunda conmoción en Misiones y en todo el ámbito futbolístico local. Desde el Club Bartolomé Mitre, donde Dilan jugaba desde los ocho años, lo despidieron con un emotivo mensaje: “Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a Dilan, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme.”

Embed El comunicado también destacó su disciplina y perseverancia: “Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del Gigante acompaña a su familia y abraza a sus amigos en este difícil momento."