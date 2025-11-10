Impresionante: el video del espectacular gol de chilena bajo una tormenta de nieve en la liga canadiense







El Atlético Ottawa se consagró campeón por primera vez en la historia de la Canadian Premier League, tras vencer 2-1 al Cavalry FC con un espectacular gol de chilena.

El Atlético Ottawa se consagró campeón por primera vez en la historia de la Canadian Premier League.

La liga de fútbol canadiense debió definir quién sería el campeón a pesar de una tormenta de nieve que se expandió por el norte del continente. El Atlético Ottawa se consagró campeón por primera vez en la historia de la Canadian Premier League, tras vencer 2-1 al Cavalry FC con un espectacular gol de chilena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro comenzó en desventaja para el Ottawa por un penal convertido por Fraser Aird a los 33 minutos. Seis minutos más tarde llegó la joya de la noche: David Rodríguez sacó una chilena espectacular que se clavó en el ángulo.

El golazo de chilena en medio de la tormenta de nieve El jugador de Ottawa David Rodríguez metió un golazo de chilena y sorprendió a todos los presentes, pese a que las condiciones climáticas no parecían ser las mejores.

video gol de chilena bajo nieve Otro momento memorable del partido fue cuando el arquero del conjunto triunfador interrumpió el partido para quitar con una pala parte del exceso de nieve que había en la cancha.

Cuando iban 15 minutos del primer tiempo y el encuentro contra el Cavalry FC, que hasta ese momento era el vigente campeón, iba 0 a 0, Nathan Ingham, cubierto con un gorro de lana, se tomó unos minutos para intentar remover la nieve que se había acumulado sobre el césped y así ayudar a los asistentes que trataban de hacer lo mismo.

Ya en tiempo extra, el mismo Rodríguez marcó el gol que le dio al conjunto local su primer título, la Copa North Star, en sus seis años de existencia. Con esta victoria, Atlético Ottawa ya tiene asegurado un lugar en la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 2025, su primera competición continental.

Temas Fútbol

Canadá