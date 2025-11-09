SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de noviembre 2025 - 08:30

El partido con más historia del fútbol argentino: quiénes son los máximos goleadores del Superclásico

El duelo más apasionante del fútbol argentino vio pasar grandes protagonistas y artilleros.

La prestigiosa lista de jugadores que más veces convirtieron en el Superclásico.

Marcelo Endelli/Getty Images

El fútbol argentino sorprende al mundo con un duelo que mueve multitudes como es el Superclásico. El enfrentamiento protagonizado por Boca y River paraliza el país entero y es observado por millones alrededor del planeta.

El Superclásico es un partido aparte que no entiende de contextos a la hora de disputarse, ya que poco importa cómo lleguen. En toda su historia tuvo distintos protagonistas, algunos con apariciones fugaces y otros que se destacaron con goles gritados por miles de almas.

Ángel Labruna
Labruna es el m&aacute;ximo goleador en la historia de los Supercl&aacute;sicos.

Labruna es el máximo goleador en la historia de los Superclásicos.

Labruna y Valentim, los líderes de una prestigiosa lista

El líder en anotaciones en este apasionante choque del fútbol argentino es una leyenda del Millonario: Ángel Labruna. El Feo convirtió 16 tantos con la camiseta de River ante su clásico rival. Los de Núñez también ostentan al segundo máximo goleador: Oscar Mas, con 12 goles.

El máximo anotador de Boca en los Superclásicos ocupa el tercer puesto de esta prestigiosa lista: Paulo Valentim. El brasileño le convirtió 10 goles a River en su paso por el equipo de la Ribera. Con un tanto menos aparece Carlos Morete y Martín Palermo, en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Los goleadores que jugaron en River y en Boca

Entre las curiosidades que rodean a este histórico duelo del fútbol argentino también hay protagonistas que disputaron Superclásicos con ambas camisetas. Varios jugadores tuvieron pasos por el Xeneize y el Millonario, pero solo dos de ellos se ecuentran en este ranking.

Norberto Menéndez tiene siete tantos en el encuentro más importante del país, cinco con la de River y dos con la de Boca. Por su parte, Ernesto Mastrangelo, anotó en cuatro ocasiones con la banda roja, mientras que hizo tres con la azul y oro.

